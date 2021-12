Mischfonds-Radar September 2017 Rendite und Risiko von 10 Fondskategorien als interaktive Grafik

Schönes Spielzeug für Fondsprofis: Wir haben die Renditen und Volatilitäten von 10 Morningstar-Fondskategorien zusammengesammelt und daraus ein interaktives Punktediagramm erstellt. Hier die Ergebnisse per Ende September.

Wählen Sie in dem interaktiven Diagramm verschiedene Zeiträume aus und bewegen Sie den Mauszeiger über die Punkte, um die Mischfonds-Kategorien einzublenden.

Den September schlossen die offensiv anlegenden Euro-Mischfonds mit der höchsten Wertsteigerung ab: Ein Plus von 2,75 Prozent verzeichneten sie im vergangenen Monat, so viel wie keine andere der insgesamt zehn Produktkategorien in unserem Ranking zum Stichtag 30. September.

Auch auf Jahressicht verzeichnen offensiv anlegende Euro-Mischfonds mit 12,81 Prozent die höchste Rendite. Allerdings erreichte auch die Schwankungsbreite ihrer Kursausschläge zwischen Anfang Oktober vorigen Jahres und Ende September mit 6,61 Prozent den höchsten Wert im Ranking.

Geringe Volatilität – niedrige Rendite

Die niedrigste Volatilität im Vergleich der zehn Produktkategorien verzeichnen hingegen defensiv anlegende Euro-Mischfonds, die global in verschiedene Anlageklassen investieren. Im Gegenzug bescherten sie Anlegern aber auch die geringsten Wertsteigerungen (Monatssicht: 0,49 Prozent, Jahressicht: 1,97 Prozent).