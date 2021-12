Mischfonds-Test der Stiftung Warentest Lieber Karten lesen statt Navigation?

Die Zeitschrift „Finanztest“ prüft in ihrer jüngsten Ausgabe Mischfonds – und versäumt es dabei nicht, wortgewaltig darauf hinzuweisen, dass man Portfoliomanagement doch auch ganz bequem und viel günstiger selbst machen kann. Wie? Natürlich mit der Kombination eines Aktien- und eines Renten-ETF, nachempfunden den von der Redaktion seit Jahren propagierten Pantoffel-Portfolios. Da kommt es natürlich gelegen, dass die fünfjährige Testphase für die Mischfonds in einen Zeitraum fällt, der die exorbitanten Verluste des Jahres 2008 ausspart. Zudem verweist „Finanztest“ zu Recht auf den Effekt der sinkenden Zinsen und die damit einhergehenden Kursanstiege bei Anleihen, die bei defensiven Mischfonds für eine starke Performance gesorgt haben. Den gleichen Hinweis vermisse ich jedoch bei der Pantoffel-Portfolio-Lösung.Genau diese Vorteile blendet die jüngste Veröffentlichung von „Finanztest“ aus. Doch das ist nicht der einzige Punkt, der mich nachdenklich stimmt. Nein, es scheint vielen auch noch immer nicht klar zu sein, dass grundsätzlich jede Anlageentscheidung von einer individuellen und alles entscheidenden Präferenz des Anlegers abhängt: Mache ich es selber – oder lasse ich es machen?Vor diesem Hintergrund erscheint es geradezu paradox, in einem Bericht über aktiv gemanagte Mischfonds, der letztendlich Kunden anspricht, die eine Entscheidung für die Delegation des Portfoliomanagements getroffen haben, die Vorzüge einer Do-it-yourself-Variante anzupreisen. Das ist geradezu so, als ob die Stiftung Warentest in einem Artikel über die besten Navigationsgeräte dem Verbraucher nahelegen würde, doch besser selbst von Hand die Straßenkarte zu studieren!Die neuerliche Aussage „Statt einen Mischfonds zu kaufen, müssen Sie nur zwei Indexfonds kombinieren“ lässt die redaktionelle Tiefe erahnen, mit der dem Verbraucher in „Finanztest“ Monat für Monat die „besten“ Finanz- und Versicherungsprodukte präsentiert werden. Würde sich eine ähnliche Satzstruktur auch nur annähernd in der Beratungsdokumentation eines Beraters widerfinden, wäre das nicht nur für Verbraucherschützer ein gefundenes Fressen...Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren AnlagenentscheidungenIhr Klaus-Dieter ErdmannKlaus-Dieter Erdmann ist Gründer und Geschäftsführer der MMD Multi Manager GmbH in Arnsberg. Das Unternehmen hat sich auf die Analyse vermögensverwaltender Fonds spezialisiert und wertet mit Hilfe einer hauseigenen Datenbank kontinuierlich mehr als 1.500 Angebote dieser Produktkategorie aus. Für DER FONDS berichtet Erdmann alle zwei Wochen über neue Trends in der Vermögensverwalterfonds-Szene.