Was macht einen guten Vertriebstermin aus? Milijana Lazić, Sales Director bei Columbia Threadneedle, meint: „Zwei präzise Belege wirken oft stärker als zwanzig Folien.“ Es gehe darum, Kunden richtig zuzuhören, um deren Ziele zu verstehen. Passgenauigkeit und Glaubwürdigkeit, keine reine Produktpräsentation. Ähnlich nüchtern ließe sich auch eine andere Frage beantworten: Was machen Frauen im Fondsvertrieb eigentlich anders? Weniger, als das Klischee behauptet.

Die wichtigste Währung

Michaela Arens leitet den Wholesale-Vertrieb bei Shareholder Value Management und gilt innerhalb der deutschen Fondsindustrie als erfahrene Vertrieblerin. Wenn sie über ihr Geschäft spricht, sagt sie zum Beispiel: „Vertrauen lässt sich nicht digitalisieren – es wächst durch Beständigkeit und persönliche Präsenz.“ Das mag altmodisch klingen in einer Zeit, in der vieles digital stattfindet.

Aber Arens meint es nicht nostalgisch, sondern als Warnung. Digitale Tools seien wertvoll, um Distanzen zu überbrücken. Was sie nicht ersetzen können, sei das, was im unmittelbaren Gespräch passiert: dass auch Unbequemes zur Sprache kommt. „Als guter Sales gehört für mich die Größe dazu, offen zu sagen: In dieser speziellen Marktphase passt unsere Strategie gerade nicht optimal für Sie.“ Wer das einräume, verliere möglicherweise einen schnellen Abschluss – gewinne aber längerfristiges Vertrauen.

Was Kunden fordern, habe sich verändert. Performance sei zwar nach wie vor die Eintrittskarte – „aber sie ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr“. Die Fragen seien spezifischer geworden: Was ist der echte USP? Was hebt diese Lösung messbar vom Markt ab? Wer darauf keine Antwort hat, verschwindet im Nirgendwo – gemeinsam mit den Standard-Präsentationen, die man auch per E-Mail hätte verschicken können, ist Arens überzeugt.

Orientierung gefragt

Daniela Brogt, Vertriebschefin Deutschland und Österreich bei Janus Henderson, beobachtet Ähnliches. „Performance und Kosten bleiben Hygienefaktoren – sie müssen stimmen und werden vorausgesetzt.“ Darüber hinaus verlangten Kunden nach Orientierung: Wie stabil ist eine Strategie in unterschiedlichen Marktphasen? Wie geht das Fondsmanagement mit Unsicherheit um? Wie transparent ist der Investmentprozess?

Kunden fragten mittlerweile auch bewusster nach Verantwortung: Nachhaltigkeit, Governance, langfristige Wirkung. Dabei gehe es nicht um Buzzwords. „Sie wollen verstehen, wofür ein Haus steht und wie konsequent diese Haltung umgesetzt wird.“

Was ein Gespräch aus der Masse heraushebt: gute Vorbereitung, Neugier und die Fähigkeit zuzuhören. „Erfolgreich ist nicht, wer am lautesten auftritt, sondern wer Substanz liefert“, meint Brogt. Den Wandel ihrer Branche sieht Brogt mit vorsichtigem Optimismus – auch was die Rolle von Frauen betrifft. Die Sichtbarkeit habe zugenommen, Initiativen wie die „Fondsfrauen“ oder „100 Women in Finance“ hätten dazu beigetragen. Aber echter Wandel, sagt sie, zeige sich erst dort, „wo Kompetenz, Haltung und Leadership nicht mehr erklärt werden müssen“.

Das Warum des Kunden

Milijana Lazić ist ebenfalls schon seit einigen Jahren im Fondsvertrieb tätig. Die Vertriebsdirektorin bei Columbia Threadneedle, die zuvor bei der DWS im Wholesale tätig war, sagt: „Wir beginnen konsequent mit dem ‚Warum' des Kunden – seinen Zielen, Restriktionen und Erfolgskriterien. Aus Kundenzielen abgeleitete Lösungen gewinnen Vertrauen, das Produkt folgt.“ Dabei sei nicht zu unterschätzen, was im Nachgang passiere: „Vertrauen entsteht oft zwischen den Terminen“, sagt Lazić. Und meint: pünktliche Unterlagen, verbindliche Antworten, klare Timelines.

Was Lazić bei pauschalen Zuschreibungen über weibliche Kommunikation im Vertrieb skeptisch macht, ist nicht die Beobachtung selbst, sondern die Schlussfolgerung. „Zuhören, beraten und strukturiert einordnen sind keine weichen Eigenschaften, sondern zentrale Qualitäten guter Kommunikation.“ Ihr Leitsatz für den Vertriebsalltag: „Klarheit schlägt Aktionismus.“

Vertrieb im digitalen Raum

Begüm Sapancilar arbeitet in einer Welt, die sich vom klassischen Fondsvertrieb unterscheidet – und doch dieselben Grundfragen stellt. Als Verantwortliche für Digital Distribution im ETF-Vertrieb der DWS betreut sie Direktbanken, Neobroker und digitale Investmentplattformen. Ihre Kunden sitzen vor Dashboards, denken in Nutzererfahrungen und Skalierbarkeit. Sie sagt: „Ein Gespräch bewegt dann etwas, wenn es vom Geschäftsmodell des Partners ausgeht und nicht vom Produkt.“ Der Satz könnte genauso von Arens, Brogt oder Lazić stammen.

Was im digitalen Vertrieb anders ist, ist die Geschwindigkeit. „Entscheidungen werden schneller getroffen, Anforderungen ändern sich laufend, und Flexibilität ist essenziell.“ Was gleich bleibt: „Beziehung bedeutet im digitalen Vertrieb vor allem Verlässlichkeit, Relevanz und langfristiges Denken.“ Als jüngste der vier Vertriebsspezialistinnen beobachtet auch Sapancilar, dass Kunden heute grundlegender nachfragen, Produkte verständlicher erklärt und Risiken klarer benannt wissen wollen. Das Thema ESG etwa sei weiter relevant, werde aber „deutlich differenzierter betrachtet – der Fokus liegt stärker auf Methodik, Datenbasis und Glaubwürdigkeit“.

Was verbindet

Vertrieb beginnt beim Kunden, nicht beim Produkt – darin sind sich alle vier einig. Und: Der Fondsvertrieb ist nach wie vor männlich dominiert. Alle vier sagen das, ohne es zu dramatisieren. Dabei seien Frauen sichtbarer, die Netzwerke diverser geworden. Aber Hürden blieben. Arens sagt es schlicht: „Ich wünsche mir, dass die Qualität des Sales im Vordergrund steht und nicht das Geschlecht.“

Und kommunizieren Frauen im Vertrieb nun anders? Alle vier lehnen Pauschalisierungen ab. Brogt wehrt sich gegen ein gängiges Klischee: Wenn Frauen als „weniger konfrontativ“ beschrieben werden, werde impliziert, dass Klarheit und Durchsetzungskraft männlich seien. „Das ist schlicht falsch und überholt.“ Lazić sieht Zuhören und Empathie als professionelle Stärken, nicht als spezifisch weibliche Eigenschaften. Sapancilar hält wenig von pauschalen Zuschreibungen. Und Arens vermutet: „Vielleicht haben Frauen weniger Bedürfnis nach der klassischen Alpha-Rhetorik – was in einer beratungsintensiven Branche wie der unseren gut ankommt.“

Ob das nun spezifisch weiblich ist oder einfach nur guter Vertrieb? Möglicherweise beides.