Konrad Schmidt ist besser unter dem Namen „Mister DKM“ bekannt. 19 Jahre lang war der Mittvierziger bei der BBG Betriebsberatungsgesellschaft aktiv, die unter anderem die Versicherungsleitmesse DKM ausrichtet. Die BBG, die als Dienstleister für unabhängige Vermittler von Finanzanlagen und Versicherungen agiert, nahm Schmidt 2004 gleich nach seinem Studium in ihre Geschäftsleitung auf. Im Oktober 2017 wurde er zum Geschäftsführer befördert.



Im Sommer 2023 gab die BBG dann überraschend Schmidts Weggang bekannt. Die DKM 2023 fand am 24. und 25. Oktober erstmals ohne Schmidt statt.



Von Bayreuth nach Pegnitz Nun gibt Schmidt seinen neuen Arbeitgeber bekannt. „Ich arbeite jetzt als Prokurist und Leiter Produktpartner-Management / Veranstaltung / Orga bei Versicherungs- & Finanzmanagement VFM“, berichtet er auf seinem LinkedIn-Profil. VFM ist ein Maklerverbund mit Hauptsitz in Pegnitz, der Versicherungsvermittler beim Umstieg aus der Ausschließlichkeit in die Selbstständigkeit...