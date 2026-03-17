Die VFM-Gruppe erweitert ihre Geschäftsführung: Ulla Dörfler und Konrad Schmidt steigen in die Geschäftsleitung auf. Klaus Liebig übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung.

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Konrad Schmidt steigt beim Maklerpool VFM-Gruppe zum Geschäftsführer auf. Der in der Branche als „Mister DKM“ bekannte Manager übernimmt die neue Rolle zum 1. Juli 2026. Das gab das Unternehmen auf seiner Hausmesse KHB in Würzburg bekannt.

Schmidt ist einer der bekanntesten Gesichter der deutschen Versicherungsbranche. Knapp 19 Jahre lang war er bei der BBG Betriebsberatungsgesellschaft aktiv, die unter anderem die Versicherungsleitmesse DKM ausrichtet. Seit Mai 2020 leitete er das Bayreuther Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer. Im Sommer 2023 verließ er die BBG auf eigenen Wunsch. Anfang 2024 wechselte er dann zur VFM-Gruppe, wo er das Veranstaltungs- und Produktpartnermanagement übernahm.

In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer kommt künftig das Marketing hinzu. Einen Schwerpunkt setzt er auf das Geschäftsmodell AO-plus, das sich an Versicherungsagenturen mit Öffnungsklausel richtet und laut Schmidt bei einer wachsenden Zahl von Versicherern auf Interesse stößt.

Auch Ulla Dörfler steigt in die Geschäftsführung auf

Gleichzeitig erweitert das Unternehmen aus Pegnitz seine Geschäftsleitung um eine weitere Position: Ulla Dörfler, seit ihrer Ausbildung 2008 bei VFM, übernimmt zusätzlich zur Leitung von Partnermanagement und Vertrieb die Führung der VFM-Versicherungskompetenzcenter.

Unternehmensinhaber Klaus Liebig übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung, Robert Schmidt bleibt als Geschäftsführer mit Fokus auf IT und das Maklerverwaltungsprogramm Keasy an Bord.

Ergänzt wird die neue Führungsstruktur durch eine Stabsstelle: Alexander Retsch, seit 18 Jahren im Unternehmen, unterstützt die Geschäftsleitung als Prokurist und Syndikusanwalt bei Nachfolgethemen und der Kooperationspartnerberatung.