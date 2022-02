BlackRock erleichtert die Orientierung Mit 5 Regeln zur maßgeschneiderten ESG-Anlagestrategie

Das Prinzip ist so einfach wie effizient: Anhand von fünf Leitsätzen – Meiden, Engagieren, Integrieren, Überwachen und Fokussieren – begleitet das BlackRock Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS)-Team Investoren in einer Zeit des rasanten Wandels auf ihrem Weg zu einer sicheren Kapitalallokation in nachhaltigere Portfolios.

„Mit Hilfe dieser Systematik können wir ESG-Ziele festlegen, die langfristig zu höheren risikobereinigten Renditen beitragen und gleichzeitig für unsere Kunden leicht und kostengünstig umsetzbar sind“, erklärt Mari McLellan, MASS EMEA, Head of Strategic Pension Clients. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen Dominic Byrne und Sam Tripuraneni hat sie das institutionelle Anlagekonzept entwickelt. Ihre 5 Leitsätze im Detail:

MEIDEN:

„Meiden“ bedeutet in erster Linie: Finger weg von bestimmten Unternehmen oder Sektoren. Hier definieren Anleger oft Ausschlusskriterien, die ihrer eigenen Ethik entsprechen. Oft wollen sie auch Engagements in kontroversen Aktivitäten oder Sektoren umgehen, die eventuell von ESG-bedingten Umschichtungen betroffen sein könnten. Dazu zählen regulatorische Vorgaben wie Anlagebeschränkungen oder Offenlegungspflichten zu bestimmten Sektoren oder ein Investment in Unternehmen, die ihre ESG-Fortschritte nicht belegen können. Eine Rolle spielen auch Risiko- und Ertragsüberlegungen oder Überzeugungen der Kunden in Bezug auf das Investieren in Unternehmen, die in bestimmten, ethisch fragwürdigen Sektoren tätig sind – wie etwa der Tabak- oder Waffenindustrie – oder die gegen den Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. „Ausschlüsse sind die am leichtesten umzusetzende ESG-Strategie. Für einige unserer Treuhandkunden wenden wir bei Allokationen in US-Aktien ESG-Basisausschlusskriterien an, um ein möglichst breites Marktengagement zu gewährleisten und zugleich die größten ESG-Risiken auszuschließen“, erklärt Dominic Byrne, MASS EMEA, Lead Investment Strategist for Retirement Solutions.

ENGAGIEREN:

Hier ist in erster Linie Kommunikation gefragt. Engagieren“ heißt in erster Linie, mit den Portfoliounternehmen und ihren Stakeholdern in einen aktiven Dialog zu treten. Auf diesem Weg können Empfehlungen zu Best Practices am besten kommuniziert werden. Der direkte, aktive Austausch der Interessengruppen zu ESG-Themen ermöglicht zum einen ein tieferes Verständnis der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, zum anderen erleichtert es deren Beratung hinsichtlich der Portfolioumschichtung zu nachhaltigen Werten. Auch bei Aktionärsversammlungen ist es häufig notwendig, die Unternehmensführung oder das Geschäftsmodell durch fundierte Analysen zu unterstützen oder auch Bedenken zu signalisieren. „Die meisten Kunden delegieren mittlerweile die Stimmabgabe und das aktive Engagement an die Manager der Fonds, in die sie investieren“, erklärt Sam Tripuraneni, BlackRock Sustainable Investing EMEA, Lead Product Strategist.

INTEGRIEREN:

Im Zuge der Integration fließen alle Daten, Überlegungen und Grundsätze hinsichtlich der ESG-Strategie proaktiv und systematisch in Entscheidungen über die Titelauswahl und die Vermögensallokation ein. BlackRock vertritt die Ansicht, dass nachhaltiges Investieren einen ganzheitlichen und anlageklassenübergreifenden Ansatz bei der Portfoliokonstruktion erfordert. Das bedeutet, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit bereits bei der Umsetzung und der strategischen Allokation berücksichtigt wird. So spiegeln die klimabewussten Kapitalmarktannahmen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Investmentlandschaft wider – und bilden so eine verlässliche Grundlage für die strategische Vermögensallokation.

Für viele Kunden ist die Auswahl von Managern mit ausgeprägter ESG-Expertise ein wesentlicher Bestandteil ihrer eigenen Nachhaltigkeits-Strategie. Wie zielführend dieser Ansatz ist, hängt davon ab, ob man sicherstellen kann, dass die Prozesse des jeweiligen Managers bei der Wertpapierauswahl transparent und zuverlässig sind. Für Mandate, die das BlackRock MASS-Team verwaltet, gelten firmeneigene Manager-ESG-Ratings. Diese beinhalten eine Bewertung, in welchem Umfang Manager ESG-Aspekte bei ihren Anlageprozessen berücksichtigen.

ÜBERWACHEN:

Bei diesem zentralen Aspekt setzt BlackRock auf modernste Datenanalyse zur Identifizierung, Nachverfolgung und Berichterstattung zu ESG-Risiken in den Portfolios der Kunden. Sie dienen der umfassenden Kontrolle von Fortschritten beim Erreichen von ESG- sowie den allgemeinen Portfoliozielen.

Die Überwachung und Berichterstattung können auf zwei Ebenen erfolgen: Zum einen gilt es, die ESG-Risiken von Portfolios zu verstehen – ein für viele Kunden wichtiger Ausgangspunkt. BlackRock analysiert Risiken auf der Ebene des Gesamtportfolios, der Anlageklassen und der Manager.

Die zweite Ebene bezieht sich auf die ESG-Überwachung und -Berichterstattung gemäß den regulatorischen Anforderungen. Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen ist eine zentrale Aufgabe des ESG-Reportings.

In der Praxis stellt BlackRock den Kunden vierteljährlich ESG-Berichte zur Verfügung. Diese geben einen Überblick über ihr Gesamtportfolio aus ESG-Perspektive und beinhalten auch CO 2 -Kennzahlen und -Analysen.

FOKUSSIEREN:

Dieser fünfte Leitsatz besagt: Alle Anlageentscheidungen gründen entweder ausschließlich auf ESG-Überlegungen oder berücksichtigen diese deutlich stärker als rein renditeorientierte Zielsetzungen. Zu solchen Strategien können Anlagen mit ESG-Fokus wie Impact- und thematische ESG-Strategien gehören sowie Strategien, die spezielle ESG-Ziele verfolgen. Letztere können sich beispielsweise an ausgewählten UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung orientieren oder explizite Dekarbonisierungsziele festlegen.

Vor diesem Hintergrund kann BlackRock maßgeschneiderte Portfolios aufbauen, die spezifische Bedenken oder Präferenzen von Kunden berücksichtigen. So werden für Kunden Portfolios zusammengestellt, die Anlagen in soziale Infrastruktur und erneuerbare Energien enthalten. Diese themenbezogene Aktienallokationen, die Nachhaltigkeitsaspekte wie zum Beispiel gesellschaftliche Auswirkungen und die Energiewende berücksichtigen, sollen sich vorteilhaft auf das Risiko-Ertragsprofil eines Portfolios auswirken.

Fazit: Nachhaltige Portfolios gibt es nicht von der Stange, denn jeder Kunde hat individuelle Anforderungen und Überzeugungen, die berücksichtigt werden müssen. Manche Kunden wollen sich auf vier der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) konzentrieren und ihr Portfolio möglichst konsequent auf diese Ziele ausrichten, andere wollen gleich acht der 17 UN-Ziele abdecken. Das erfordert einen maßgeschneiderten Ansatz, der die Investitionen passgenau an den von den Anlegern gewünschten Ergebnissen ausrichtet.

Mehr zum Thema erfahren Sie in unserem Webinar „Auf dem Weg zur Dekarbonisierung“ für professionelle Anleger am 2. Februar 2022 um 15.00 Uhr. Wir zeigen, wie Anleger mit ETFs Klimaüberlegungen einbeziehen und den CO 2 -Fußabdruck ihrer Portfolios reduzieren können.

Hier anmelden!