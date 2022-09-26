Gründer in den Aufsichtsrat Mit diesem Vorstandsteam will Ottonova 2023 die PKV-Welt rocken

Zum Jahreswechsel beginnt das große Stühlerücken beim digitalen Krankenversicherer Ottonova. Der Gründer geht in den Aufsichtsrat. Ein Vorstand verlässt das Unternehmen komplett und ein leitender Manager wird ganz nach oben befördert.

Band Kiss als Pappaufsteller: Das neue Team an der Ottonova-Spitze soll für Furore sorgen.

Roman Rittweger, Gründer und Geschäftsführer des digitalen Krankenversicherers Ottonova, wechselt in den Aufsichtsrat. Sein Nachfolger auf dem Chefposten wird Bernhard Brühl, der im Vorstand bislang das operative Geschäft verantwortete. Technik-Chef Peter Bauer verlässt das Unternehmen Ende November.

Rittweger begann seine Karriere in der Unternehmensberatung. In seinem ersten Start-up war er Gründer und Geschäftsführer von Almeda, einem Dienstleister für Nachfrage- und Krankheitsmanagement für Krankenversicherungen. Seine langjährige Expertise im Bereich Gesundheit nutzte er 2015 zum Start Ottonova.

„Mein Ziel war es, die PKV-Branche im besten Sinne aufzumischen und das Gesundheitswesen digitaler zu machen“, fasst Rittweger die Ottonova-Anfänge bis heute zusammen. „Wir erreichen regelmäßig die besten Plätze in der Kundenzufriedenheit und das mit einem großartigen Team. Ich könnte mich kaum zu einem besseren Zeitpunkt aus dem operativen Geschäft zurückziehen“, sagt er weiter.

Bernhard Brühl, promovierter Wirtschaftsmathematiker und Aktuar, übernimmt den Chefsessel zum 1. Januar 2023. Er kam kurz nach der Gründung ins Unternehmen und leitet seit Juli 2018 das operative Geschäft. Damit setzt sich der Ottonova-Vorstand ab dem kommenden Jahr so zusammen: