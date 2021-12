In den vergangenen zwölf Monaten Mit diesen 10 China-ETFs fuhren Anleger am besten

Chinas Politiker greifen zunehmend in den Markt ein. Die Folge bislang: deutliche Kursverluste an Chinas Börsen. Auch manch ein ETF blieb davon nicht verschont. Aber es gibt Lichtblicke. In dieser Bildergalerie zeigen wir Ihnen die zehn China-ETFs, die in den vergangenen zwölf Monaten die höchsten Renditen erzielten.