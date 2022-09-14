Wohnen, Reisen, Gesundheit Mit diesen 5 Aktien lässt Du die Demografie für Dich arbeiten
Quelle aller Daten: TIKR.com
Stand: 14. September 2022
Einen großen Teil seines Umsatzes erwirtschaftet Ventas mit Seniorenwohnungen. Und weil der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung steigt, klettert auch hier die Nachfrage. Die Experten von Ventas schätzen, dass in den USA der Bevölkerungsanteil der Menschen ab 80 Jahren bis 2027 um 22,7 Prozent steigt.
Allerdings muss Ventas noch an der eigenen Kapitalallokation schrauben. Die Gesamtkapitalrendite von zuletzt 1,9 Prozent ist im Branchenvergleich mager. Erst wenn es dem Management um den Vorstandsvorsitzenden Deb Cafaro gelingt, für die Aktionäre mehr Geld aus den Ressourcen des US-Unternehmens zu holen, wird dieser Investment-Case wirklich spannend.
ISIN: US92276F1003
Aktienkurs: 49,02 US-Dollar
Kurs-Umsatz-Verhältnis: 4,9
Gesamtkapitalrendite in den vergangenen 12 Monaten: 1,9 Prozent
Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 3,7 Prozent