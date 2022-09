Wohnen, Reisen, Gesundheit Mit diesen 5 Aktien lässt Du die Demografie für Dich arbeiten

Der demografische Wandel stellt nicht bloß Deutschland vor große Herausforderungen. Die Geburtenraten gehen in vielen Ländern zurück. Die Bevölkerungen werden von Jahr zu Jahr älter. Und die Folgen sind dramatisch, bieten aber auch einige Chancen, wenn Du jetzt clever anlegst. Hier sind fünf Antworten auf die Frage: In welche Aktien solltest Du bei einer alternden Bevölkerung am besten investieren?

Ventas

Aktienkurs von Ventas seit September 2017 1/6 Vorherige Nächste

© TIKR.com

Einen großen Teil seines Umsatzes erwirtschaftet Ventas mit Seniorenwohnungen. Und weil der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung steigt, klettert auch hier die Nachfrage. Die Experten von Ventas schätzen, dass in den USA der Bevölkerungsanteil der Menschen ab 80 Jahren bis 2027 um 22,7 Prozent steigt. Allerdings muss Ventas noch an der eigenen Kapitalallokation schrauben. Die Gesamtkapitalrendite von zuletzt 1,9 Prozent ist im Branchenvergleich mager. Erst wenn es dem Management um den Vorstandsvorsitzenden Deb Cafaro gelingt, für die Aktionäre mehr Geld aus den Ressourcen des US-Unternehmens zu holen, wird dieser Investment-Case wirklich spannend. ISIN: US92276F1003 Aktienkurs: 49,02 US-Dollar Kurs-Umsatz-Verhältnis: 4,9 Gesamtkapitalrendite in den vergangenen 12 Monaten: 1,9 Prozent Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 3,7 Prozent

Quelle aller Daten: TIKR.com

Stand: 14. September 2022

Previous 1 / 6 Next