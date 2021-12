Servicevalue-Umfrage Mit diesen Gewerbeversicherern fühlen sich Vermittler besonders wohl

Partnerschaftlicher Kontakt, problemloses Abwickeln und schnelle IT: Auf diese Dinge kommt es heutzutage an im Kontakt mit den Versicherern, wenn man als Versicherungsvermittler Erfolg haben will. Das Forschungsinstitut Servicevalue hat sich unter den Profis umgehört und die besten Gewerbeversicherer in Sachen Vermittler-Pflege ermittelt. Wir haben die Details.