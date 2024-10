Die Bewertung und das Management von Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel werden ein immer wichtigerer Aspekt des institutionellen Investitionsprozesses. Dieser Prozess ist jedoch zeitintensiv und erfordert zusätzliche Ressourcen. Neue Indizes mit transparenten und nachvollziehbaren Methoden bei der Auswahl und Gewichtung von Unternehmen könnten eine Möglichkeit schaffen, auch in indexbasierten Strategien vom Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft zu profitieren.

Diese Auswahlkriterien können auf der Menge der Treibhausgasemissionen, Maßnahmen zur Emissionsreduzierung oder verschiedenen Zertifizierungen basieren. ETFs wie die verschiedenen Climate Transition Aware ETFs von iShares, die genau solche Indizes abbilden, bieten Investoren einen erweiterten Anlagehorizont, der sich für viele Anlagestile und Strategien eignen kann.

Die Finanzierung des Übergangs in eine kohlenstoffarme Wirtschaft ist eine mögliche Alternative zum bekannten Investitionsansatz der Dekarbonisierung von Portfolios. Während Letzterer sich mehr auf die Reduzierung der finanzierten Emissionen eines Portfolios durch eine Neugewichtung der Portfolios konzentriert, zielt der Ansatz der Finanzierung des Übergangs darauf ab, Unternehmen zu finanzieren, die in ihren Sektoren führend beim Übergang sind.

ETFs auf kohlenstoffarme Indizes, wie ETFs aus der Climate-Transition-Aware-Reihe von iShares, können für Investoren interessant sein, die Klimarisiken im Portfolio mindern und Chancen im Zusammenhang mit dem Übergang nutzen möchten, ohne eigene Gewichtungen vornehmen zu müssen.

Zusätzlich bieten sie, in Kombination mit ihrem jeweiligen Index, Investoren eine Möglichkeit, Unternehmen zu identifizieren, die führend in Bezug auf Positionierung und Maßnahmen zur Klima-Transition sind. Die MSCI Transition Aware Select Indizes verwenden beispielsweise transparente, regelbasierte Methoden zur Auswahl und Gewichtung von Unternehmen, basierend auf der relativen Intensität ihrer Treibhausgasemissionen und den Maßnahmen zur Emissionsreduzierung. Durch die entsprechenden ETFs könnten Investoren in ihren Portfolios von diesen Vorzügen und Eigenschaften profitieren.

Fazit: Investoren passen zunehmend ihre Anlagestrategien an, in einem Versuch, sowohl den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen als auch potenzielle Chancen zu nutzen1). Ein umfassender Ansatz sollte dabei Kriterien enthalten, die das Übergangsrisiko messen und Portfolios entsprechend anpassen. Diese Kriterien können den Kohlenstoff-Fußabdruck eines Unternehmens, seine veröffentlichten Ziele zur Reduzierung der Emissionen sowie die Einnahmen aus umweltfreundlichen Geschäften enthalten. Durch ETFs auf Indizes, die bereits solchen Kriterien entsprechen, bekommen Investoren die Möglichkeit, einfach, unkompliziert und flexibel diese Kriterien und Risiko-Resilienzen in die eigenen Portfolien aufzunehmen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Sebastian Lieblich,

Managing Director, Head of EMEA Index Products, MSCI:

„Investoren suchen zunehmend nach Daten und Instrumenten, die ihnen helfen, ihre Strategien anzupassen, um die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben, besser zu bewältigen.

Klarheit über die Verpflichtungen von Unternehmen durch veröffentlichte Ziele zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks sowie die Einnahmen von Firmen aus Aktivitäten mit positiven Umweltauswirkungen sind in diesem Prozess zentral. Die

Methodik der MSCI Transition Aware Select Indizes kann eine wichtige Rolle für

Investoren spielen, die diese Faktoren in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen

möchten.“

Klicken Sie hier für mehr Informationen.

1) BlackRock, Global perspectives on investingin the low-carbon transition, August 2023.

Risikohinweise

Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders

ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Die Höhe und Grundlage der Besteuerung kann sich von Zeit zu Zeit ändern und hängt von den persönlichen Umständen ab.

BlackRock hat nicht geprüft, ob sich diese Anlage für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft eignet. Die angezeigten Daten sind nur eine zusammenfassende Information. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des jeweiligen Prospekts getroffen werden, der beim Manager erhältlich ist.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

Rechtliche Informationen

Dieses Material ist lediglich zur Weitergabe an professionelle Kunden (laut Definition in den Vorschriften der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde oder den MiFID-Regeln) bestimmt und sollte nicht von anderen Personen als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.

Dieses Dokument ist Marketingmaterial.

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-

5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden.

Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock-Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

© 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

MSCI-indexed

Indizes werden erstellt, um die Wertentwicklung eines Marktes zu messen und den Anlegern ein besseres Verständnis der gemeinsamen Veränderungen in einer Gruppe von Aktien, Anleihen oder Wertpapieren, die diesen Markt repräsentieren, zu geben.

Indizes spielen eine wichtige Rolle auf den Finanzmärkten. Sie können zu einem besseren Verständnis der Marktleistung und des Risikos beitragen und sind wichtige Instrumente für Organisationen,

die Finanzprodukte entwickeln.

Die MSCI Transition Aware Select Indizes sind so konzipiert, dass sie die Performance von Unternehmen abbilden, die in Bezug auf ihre Positionierung und ihre Maßnahmen im Hinblick auf den Klimawandel als führend eingestuft wurden. Die Unternehmen werden auf der Grundlage der relativen Intensität

der Treibhausgasemissionen ihres Sektors und der zur Emissionsreduzierung ergriffenen Maßnahmen aufgenommen.

1. MSCI Transition Aware Select Index Methodik. Grüne Renditen sind definiert als „gewichteter Durchschnitt des prozentualen Anteils der Einnahmen der Indexkonstituenten aus alternativer Energie, Energieeffizienz, umweltfreundlichem Bauen, Vermeidung von Umweltverschmutzung, nachhaltigem

Wasser oder nachhaltiger Landwirtschaft“.