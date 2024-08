Im September 2022 rief die Chemiebranche das erste auf einem Flächentarifvertrag basierende Sozialpartnermodell (SPM) in der bAV, besser bekannt als Nahles-Rente, ins Leben. Die gesetzliche Grundlage hierfür hatte die damalige Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bereits im Jahr 2017 geschaffen. Das damals ermöglichte SPM ist eine Betriebsrente auf Basis einer reinen Beitragszusage. Sie soll durch den Verzicht auf Garantien höhere Renditechancen bieten.

Die Einzelheiten der Chemie-Nahles-Rente wurden in der Tarifvereinbarung des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) festgehalten. Produktpartner ist die genossenschaftliche Versicherung R+V aus Wiesbaden. Im November 2022 gab die Aufsichtsbehörde Bafin grünes Licht für die bAV ohne Garantie – das Chemie-SPM konnte starten.

Höchster Pensionskasse und Fidelity International

Nun rufen BAVC und IGBCE ein zweites SPM-Angebot für ihre Tarifbeschäftigten ins Leben. Die Zielrente Chemie wird von der Höchster Pensionskasse durchgeführt und zusammen mit dem Vermögensverwalter Fidelity International organisiert.

„Damit erhalten die rund 1.700 Unternehmen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie die Möglichkeit, ihren Mitarbeitenden über eine Pensionskasse eine moderne bAV in Form der reinen Beitragszusage anzubieten“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der vier Kooperationspartner. Fidelity und die Höchster Pensionskasse sollen die Beiträge für die späteren Betriebsrenten breit gestreut über verschiedene Anlageklassen, Länder und Regionen sowie Branchen hinweg investieren, um eine „langfristig attraktive und vergleichsweise schwankungsarme Rendite“ zu erzielen.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Attraktivere Rentenleistungen"

„Reine Beitragszusagen läuten eine neue Ära in der betrieblichen Altersversorgung ein und machen die zweite Säule sowohl für Beschäftigte als auch für Unternehmen attraktiv und zukunftsfest“, kommentiert Christof Quiring, Leiter betriebliche Altersvorsorge und Mitglied der Geschäftsführung Deutschland bei Fidelity International. „Ohne teure Garantien können Renditechancen deutlich besser genutzt sowie attraktivere Rentenleistungen erzielt werden.“

Die Zielrente Chemie steht Unternehmen und ihren Mitarbeitenden ab Dezember 2024 zur Verfügung.