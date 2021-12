Mit Fokus auf Volatilität iShares startet nachhaltige ETFs

iShares erweitert sein Angebot an börsengehandelten Indexfonds (ETFs) um drei neue Produkte, die an der Frankfurter Börse auf Xetra gelistet sind. Der iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG (ISIN: IE00BKVL7778), der iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG (IE00BKVL7331) und der iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG (IE00BKVL7D31) sollen Umwelt- und Sozialkriterien sowie Aspekte guter Unternehmensführung (engl.: Environmental, Social und Governance, kurz: ESG) mit der Minimum-Volatility-Strategie verknüpfen.

Die Gesamtkostenquote (engl.: Total Expense Ratio, kurz: TER) des iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG beläuft sich auf 0,30 Prozent, die des iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG auf 0,25 Prozent. Beim iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF fallen 0,20 Prozent an.

Jeder Fonds lässt sich am entsprechenden MSCI Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index messen, so iShares. Mit den drei neuen Fonds umfasst das gesamte iShares-Angebot an nachhaltigen ETFs und Indexfonds nun mehr als 100 Produkte.