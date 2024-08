ETF der Woche Minimum Volatility: Mit geringeren Schwankungen ans Ziel kommen

Es geht turbulent zu an den Börsen der Welt. Auf den kräftigen Kursrücksetzer zu Monatsbeginn folgte eine schnelle Erholung. Was bleibt, ist eine hohe Schwankungsbreite. Das perfekte Marktumfeld für den iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF, der Performance mit geringeren Schwankungen erzielen möchte. Wir betrachten den ETF einmal genauer.

An den Börsen geht es wie in einer Achterbahn ständig auf und ab. Mit einem Minimum-Volatility-ETF kannst du die Schwankungsbreite verringern und so deine Nerven schonen.