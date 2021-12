Bloomberg 11.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Mit Gold- und Silber-Minen Dieser Milliardär profitierte von der Brexit-Angst

Mexikos Peso ist in diesem Jahr eingebrochen. Schuld daran ist die Unruhe am Markt, die von dem wohl bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) und politischer Unsicherheit in den USA - wo eine Präsidenten-Wahl ansteht - ausgelöst wurde. Einem mexikanischen Geschäftsmann indes haben die Turbulenzen indes einen satten Vermögenszuwachs beschert: Alberto Bailleres.