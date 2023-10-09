Metzler Asset Management Mit Multi-Asset durchstarten

Die Kurse an den Aktienmärkten schwanken stark, sind im bisherigen Jahr trotz Belastungen aber gut gelaufen. In jeder Marktphase ergeben sich Opportunitäten, die genutzt werden können. Wir haben unsere Multi-Asset-Strategie deshalb wie einen Rennwagen konzipiert, der auf jeder Strecke bestehen kann.

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In diesem Bild ist die strategische Asset-Allokation (SAA) der leistungsfähige Motor – die Basis für eine gute Performance. Kurzfristige Timing-Entscheidungen im Rahmen der taktischen Asset-Allokation sollen die Performance stabilisieren und erhöhen – wie die Aerodynamik bei einem Rennwagen. Wichtig ist: Wir als Portfoliomanager sitzen hinter dem Steuer und treffen die Entscheidungen aktiv – entscheiden also in welche Richtung gelenkt wird. Dabei positionieren wir uns durchaus auch mal abseits der Ideallinie.

Chancenorientierung und Optimismus sind Teil unserer Philosophie, sie kommen bei unseren fundamentalen Strategien vor dem Vorsichtsprinzip. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir die Risiken außer Acht lassen, denn weitere Krisen kommen, ohne sich anzukündigen. Aber deswegen fahren wir nicht dauerhaft mit angezogener Handbremse – die Leistung des Motors muss sich ja entfalten können. Risikomanagement beginnt bei uns implizit mit der Portfoliokonstruktion. Wir denken bereits bei der Konstruktion des Motors in verschiedenen Makroszenarien und rüsten uns somit bestmöglich, um bereits vor dem Eintritt der nächsten Krise vorbereitet zu sein. Im besten Fall befindet sich unabhängig vom Makroumfeld immer eine performante Asset-Klasse im Portfolio.

Nichtsdestotrotz haben wir über die beschriebene Portfoliokonstruktion hinaus ein explizites Risikomanagement für extreme Marktereignisse. Um bei unserem Bild vom Rennwagen zu bleiben: Gute Bremsen sind also unverzichtbar. Anders als bei normalen Drawdowns, die man für eine langfristig gute Performance auch mal durchhalten muss, greifen wir bei Extremsituationen schon deutlich ein. Sollte es zu panikartigen Situationen am Kapitalmarkt kommen, wie während der Pandemie, hilft unser Risikomanagement, extreme Verluste im Portfolio zu reduzieren.

Wir haben ein Warnsystem entwickelt, das gut zwischen einem leichten Gewitter und einem Orkan an den Märkten unterscheiden kann. Bei letzterem gilt es, den Fuß nicht nur vom Gas zu nehmen, sondern auch auf die Bremse zu treten – in Form von stufenweisen Schritten mit liquiden Absicherungsinstrumenten. Auch dabei gilt es, die Balance zu wahren, da wir nicht stehen bleiben wollen. Wir würden beispielsweise die Aktienquote nie vollständig absichern, um bei der anstehenden Markterholung wieder ordentlich partizipieren zu können. Hier sollte sich der Blick sehr schnell wieder auf die Chancen richten, wenn sich der Sturm legt.

Nähere Informationen zu den genannten Multi-Asset-Strategien erhalten Sie bei Metzler Asset Management: www.metzler.com/multi-asset

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Rechtlicher Hinweis

Stand: September 2023. Diese Information richtet sich nicht an Privatanleger. Die Metzler Asset Management GmbH übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Weitere Informationen entnehmen Sie unseren rechtlichen Hinweisen www.metzler.com/disclaimer-mam.