Mit Musik zur Milliardärin Konzerte, Fanartikel, Immobilien: So setzt sich Taylor Swifts Vermögen zusammen

Taylor Swift hat als erste Künstlerin allein durch ihre Musik die Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Wir zeigen, wie der Superstar sein Vermögen aufgebaut und mit Rekord-Tourneen, cleverem Merchandising und klugen Immobilieninvestitionen ein Imperium geschaffen hat.

An Taylor Swift führt aktuell kein Weg vorbei. Musikalisch läuft es für den Superstar hervorragend: Sie ist die Erste, die mit 32 Songs gleichzeitig in den US-Single-Charts Billboard Hot 100 vertreten war – davon Platz 1 bis 14 am Stück. Mit jedem neuen Album bricht sie alle Streaming-Rekorde – und ihre aktuelle „Eras“-Tour treibt die Rekordjagd weiter voran.

Swifts Erfolge schlagen sich auch finanziell nieder. Die internationale „Eras“-Stadiontournee brachte der 34-Jährigen den entscheidenden Boost, um mit ihrem Vermögen die Milliarden-Dollar-Marke zu erreichen – nach nur 60 der insgesamt 152 Konzerte. Swift ist damit die erste Sängerin, die allein durch Einnahmen aus ihrer Musik zur Milliardärin wurde.

Doch wie hat sie diesen beeindruckenden Finanzstatus aufgebaut und welche Investitionen tätigt sie?

Hier erfährst du:

Wie Musikverkäufe Swifts finanzielle Basis bilden

Warum Tourneen der Haupttreiber ihres Vermögens sind

Die Kunst des Merchandising im Swift-Imperium

Clevere Nebengeschäfte in Film und Werbung

Einblicke in ihr millionenschweres Immobilienportfolio

Die Rolle ihrer Familie beim finanziellen Erfolg

Musikverkäufe: Swifts solide Basis

Taylor Swifts Vermögen verteilt sich auf verschiedene Einnahmequellen. Der bloße Verkauf von Tonträgern bringt in der heutigen Musikindustrie nicht mehr das große Geld. Für Swift gilt das jedoch nur bedingt: Ihre Fans halten ihre Musik auch gerne in den Händen. So hat sie bisher etwa 90 Millionen physische Exemplare in Form von CDs, Vinyls und Musikkassetten verkauft.

Swift nutzt die Vorliebe ihrer Fans, indem sie von jedem ihrer Alben verschiedene Sondereditionen herausbringt, die Bonussongs enthalten oder künstlerisch gestaltet sind. Die sammelwütigsten „Swifties“ (so nennen sich die Swift-Fans) kaufen alle Versionen eines Albums, um die komplette Sammlung zu besitzen. Bei elf Studioalben und vier Neuaufnahmen, den „Taylor’s Versions“, geben Hardcore-Fans dafür oft mehrere tausend US-Dollar aus. Durch den Verkauf der etwa 50 Dollar teuren Sonderausgaben in ihrem Webshop entfällt die Hälfte des Umsatzes auf Swift selbst.

Zu den physischen Musikträgern kommen etwa 160 Millionen digitale Downloads, für die Swift jeweils 40 Cent erhält. Durch ihre physischen und digitalen Musikverkäufe hat die Sängerin etwa 300 Millionen US-Dollar eingenommen.

Im Vergleich dazu fällt der Gewinn durch die Milliarden an Streams auf Spotify und Co. gering aus, denn für die meisten Abrufe gibt es weniger als einen Cent. Obwohl ihre Songs über 140 Milliarden Mal gestreamt wurden, wird Swifts Verdienst aus gestreamter Musik auf maximal 100 Millionen US-Dollar geschätzt.

Tourneen: Der Hauptmotor des Vermögens

Haupteinnahmequelle sind für Swift nicht die Musikverkäufe, sondern ihre Konzerte und Tourneen. Allein der Umsatz der „Eras“-Tour beläuft sich auf schätzungsweise eine Milliarde US-Dollar. Swift investiert jedoch selbst große Summen in die Bühnenshow, inklusive der riesigen Videowand. Die Kosten für Anschaffung und Betrieb werden auf bis zu 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Hinzu kommen jeweils 100 Millionen US-Dollar für die Reisekosten der über 500 Mitarbeiter sowie die Abgaben an Konzertveranstalter, Stadionvermieter und die Steuer.

Unterm Strich nimmt Swift somit 400 Millionen US-Dollar Gewinn aus der Tour mit – auch wegen der rekordverdächtig hohen Ticketpreise. Der Fan-Zuspruch bleibt dennoch ungebrochen groß, sodass sich daraus ein lukratives Geschäft für das Marketing-Ass Swift ergibt.

Zusatzeinnahmen durch Merchandising

Eng verbunden mit der Tournee sind die Verkäufe von Fanartikeln. Vor jeder Konzertstätte lässt Swift einen eigenen Merch-Megastore aufstellen. Dort geben „Swifties“ erfahrungsgemäß noch einmal fast so viel Geld aus, wie sie für die Konzerttickets bezahlt haben. Last-Minute-Käufe und Erinnerungsstücke in Form von Hoodies, Taschen und Armbändern generierten bislang Einnahmen von mindestens 225 Millionen US-Dollar – allein im Rahmen der aktuellen Tournee.

Swift verdient daran und natürlich an allen anderen Verkäufen von Fanartikeln außerhalb der Tour zu 40 Prozent mit, sodass auf ihrem Konto etwa 600 Millionen US-Dollar durch Merchandising landen. Dies ist Teil ihrer Strategie, ihr Einkommen aus möglichst vielen Quellen zu generieren.

Dazu gehört auch, dass das Marketing-Genie viele ihrer Ideen als Marke eintragen lässt, zum Beispiel einzelne Zeilen aus ihren Songs. Damit hat sie sowohl das Recht, exklusiven Merchandise mit diesen Zitaten zu verkaufen als auch gerichtlich dagegen vorzugehen, wenn jemand sich an ihren Marken bedient.

Filme und Werbung: Lukrative Nebengeschäfte

Apropos Recht: Einnahmen aus Urheberrechten und Lizenzen für die Nutzung ihrer Songs – zum Beispiel als Streams, im Radio oder in der Werbung – tragen weitere 130 Millionen US-Dollar zu Swifts Vermögen bei. Doch ihre Präsenz in der Film- und Werbeindustrie geht über ihre Musik hinaus.

Bereits seit den frühen Jahren ihrer Karriere versucht sich Swift auch als Schauspielerin. Einen maßgeblichen Effekt auf ihr Bankkonto hat jedoch vor allem folgender Clou: Ein halbes Jahr nach dem Beginn der „Eras“-Tour veröffentlichte sie bereits einen Konzertfilm, der zunächst exklusiv im Kino zu sehen war.

Fast die Hälfte der Einnahmen an den Kinokassen von weltweit über 260 Millionen US-Dollar stehen dem Popstar zu. Die Produktionskosten für den Film werden auf nur 20 Millionen US-Dollar geschätzt. Schließlich musste die Künstlerin lediglich drei ihrer Shows in Inglewood, Kalifornien aufnehmen, und Werbung war aufgrund der hohen Nachfrage nach ihren Konzerten kaum nötig.

In der Vergangenheit verbuchte Swift zudem einige lukrative Werbedeals, zum Beispiel mit Coca-Cola für 26 Millionen US-Dollar.

Investments in Immobilien

Dass die Künstlerin klug mit ihrem Vermögen umgeht, zeigt ihr Immobilienportfolio. In fünf luxuriöse Anwesen in den USA hat der Popstar 150 Millionen US-Dollar investiert. Über die Ost- und Westküste der USA verteilt nennt Swift mehrere Häuser und Apartments ihr Eigen.

Zwei davon – ein Penthouse-Apartment in der Luxuswohnanlage Adelicia Complex (Kaufpreis 1,7 Millionen US-Dollar) und eine Villa im Vorort Forest Hills (2,2 Millionen US-Dollar) – befinden sich in Nashville, Tennessee, wo die Karriere der damals 15-Jährigen begann.

Im September 2015 erwarb Swift für 22 Millionen US-Dollar zudem das ehemalige Anwesen des Filmproduzenten Samuel Goldwyn in Los Angeles, Kalifornien. Sie ließ die 1934 erbaute Villa mit sieben Schlafzimmern renovieren und unter Denkmalschutz stellen.

Berühmt sind darüber hinaus auch ihre Villa in Rhode Island und ihr Penthouse in New York City. Das Küstenanwesen wechselte zu einem Kaufpreis von 15,5 Millionen US-Dollar in den Besitz der Sängerin. Ihr New-Yorker-Portfolio umfasst inzwischen drei Apartments im Wert von 47,7 Millionen US-Dollar, nachdem sie 2014 zwei Penthouse-Wohnungen zusammenlegte und 2015 ein weiteres Apartment im zweiten Stock des Gebäudes in Tribeca erwarb.

Familie: Das Fundament des Erfolgs

Taylor Swift konnte sich ihr Händchen für Finanzen und Marketing von klein auf bei ihren Eltern abgucken, die beide aktiv in ihre Karriere involviert sind. Ihr Vater, Scott Kingsley Swift, war Vermögensberater bei Merrill Lynch und kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten seiner Tochter.

Swifts Mutter, Andrea Gardner Finlay, ist gelernte leitende Angestellte im Marketingbereich. Sie wurde später Hausfrau, unterstützt ihre Tochter aber in beratender Funktion mit Marketing-Ratschlägen.

Gemeinsam hat die Familie Swift den Erfolg der ehrgeizigen Taylor herbeigeführt. Dieser kommt also nicht von ungefähr, sondern beruht auf einem ausgeklügelten Marketing- und Finanzsystem.

