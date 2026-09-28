Die Erwartungen an Versicherer haben sich im digitalen Zeitalter längst geändert: Schnelle Prozesse, digitale Services und einfache Abläufe gewinnen auch für Maklerinnen und Makler immer mehr an Bedeutung. Genau hier setzt Adam Riese seinen Schwerpunkt und hält auch nach knapp zehnjährigem Bestehen an der kontinuierlichen Optimierung seiner Prozesse fest und wächst weiter.

Adam Riese ist längst kein unbekannter Name mehr auf dem Versicherungsmarkt. 2017 gegründet, verfolgt der Digitalversicherer das Ziel, Versicherungen einfacher, transparenter und digitaler zu gestalten, sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Vertriebspartner.

Prozessexzellenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Abläufe in der Bestands- und Schadenbearbeitung sollen für Maklerinnen und Makler effizient und reibungslos funktionieren. Gleichzeitig werden Prozesse gemeinsam mit Vertriebspartnern kontinuierlich weiterentwickelt, etwa durch die erfolgreiche Implementierung von Sofortpolicen.

Adam-Riese-Produkte: Aktuell und auf den Markt zugeschnitten

Doch nicht nur bei digitalen Prozessen ist es wichtig, aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. Auch die Produktgestaltung profitiert von sinnvollen Tarifanpassungen. Mit der Einführung einer Rechtsschutz- und einer Wohngebäudeversicherung hat das Unternehmen gezeigt, dass sich auch beratungsintensive Produkte erfolgreich im Maklermarkt etablieren lassen. Seit Sommer 2026 sind neue Tarife der Adam Riese-Wohngebäudeversicherung erhältlich: Zwei Tariflinien plus eine optionale Zusatzlinie bieten eine übersichtlichere Struktur und sind auf die Anforderungen der Maklerberatung ausgerichtet. Gleichzeitig wurde der Leistungskatalog erweitert, um Kundinnen und Kunden einen noch umfassenderen und nachhaltigeren Versicherungsschutz für ihr Eigenheim zu bieten.

Ausblick: Mehr Bestand, mehr Service

Mit der diesjährigen Übernahme des Neodigital-Portfolios wächst Adam Riese nicht nur auf knapp eine Million Kunden – ein wichtiger Meilenstein – auch technologisch eröffnet die Zusammenarbeit neue Chancen: Mit der geplanten Nutzung der Neodigital-Plattform kann Adam Riese die eigenen Prozesse weiter optimieren. Ziel ist es, zusätzliche Funktionen in den Kunden- und Maklerportalen bereitzustellen und neue Services künftig noch schneller umzusetzen.

Kurz vor seinem zehnjährigen Bestehen steht Adam Riese am Beginn einer neuen Entwicklungsphase mit stärkerer Serviceorientierung, schnelleren Prozessen und der Übernahme weiterer Verantwortung. Ziel ist es, sowohl für Kundinnen und Kunden als auch für Maklerinnen und Makler einen spürbaren Mehrwert zu schaffen und die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.