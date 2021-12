Mit Produktspezialistin von UBS Kames Capital verstärkt Anleiheteam

Felicita Fiala tritt dem Anleiheteam von Kames Capital als Produktspezialistin bei und berichtet an Adrian Hull. Sie wird eng mit den Fondsmanagern und den Vertriebsteams für institutionelle Anleger und Privatkunden zusammenarbeiten. Kames Capital möchte sein Anleiheangebot und seine Präsenz in Großbritannien und Kontinentaleuropa weiter ausbauen.Fiala ist Schweizer Staatsbürgerin und arbeitete bisher bei UBS Investment Management in Zürich, wo sie als Anlagespezialistin an der Entwicklung von Multi-Asset-Lösungen für sehr vermögende Kunden und Anleger der Bank beteiligt war. Zuvor war sie drei Jahre im Portfolio Management von Swiss & Global Asset Management in Zürich tätig.