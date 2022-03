Carmignac Portfolio Grandchildren Mit Qualitätsunternehmen in eine grünere Zukunft investieren

Vor dem Hintergrund der großen gesellschaftlichen Veränderungen überdenken viele Anleger ihre Art zu investieren und entscheiden sich für langfristig ausgerichtete, umweltbewusste Strategien.

Obe Eijkeme, Carmignac

„Der Carmignac Portfolio Grandchildren (ISIN: LU1966631266) ist ein auf starken Überzeugungen basierender globaler Aktienfonds mit generationenübergreifenden Zielen“, erläutert Obe Ejikeme, der den Fonds gemeinsam mit seinem Kollegen Mark Denham managt. „Dabei legen wir den Fokus auf Qualitätsunternehmen, die unseren Anlegern positive Renditen bringen dürften.“

Die Identifikation von Qualitätsunternehmen stehe dementsprechend im Mittelpunkt der Titelauswahl. „Sie zeichnen sich in der Regel durch eine niedrige Verschuldung sowie solide und stabile operative Margen aus. Dadurch können sie aus eigener Kraft wachsen, damit der Zinseszinseffekt seine Wirkung entfaltet“, sagt Ejikeme. „Gemäß unseres Ansatzes verfügen die ausgewählten Unternehmen über eine hohe nachhaltige Rentabilität und reinvestieren ihre Gewinne intern, um langfristiges Wachstum zu erzielen“, ergänzt Mark Denham.

ESG- und SRI- Kriterien von zentraler Bedeutung

Mark Denham, Carmignac

Neben dem Fokus auf unternehmerische Qualität zeichnet sich der Carmignac Portfolio Grandchildren aus Denhams Sicht vor allem durch seine sozial verantwortliche Anlagestrategie aus. „Wir sind überzeugt, dass sich Unternehmen mit starken Profilen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) auf Dauer besser entwickeln und gleichzeitig eine messbare positive Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt haben“, erklärt der Fondsmanager. „Dabei berücksichtigen wir nicht nur ESG-Faktoren, sondern schließen auch Unternehmen anhand von SRI-Kriterien (Socially Responsible Investing, dt. sozial verantwortliches Investieren) aus. Damit erfüllt der Fonds die Anforderungen gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung.“

Daneben zeichnet den Fonds die Berücksichtigung eines weiteren Kriteriums aus: „Wir sind uns bewusst, dass einige Unternehmen in unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus stärker vom Markt honoriert werden als andere“, betont Ejikeme. „Unser Ansatz besteht deshalb darin, die Gewichtung der Unternehmen, also den Anteil zyklischer und defensiver Aktien im Fonds, an die Wirtschaftslage anzupassen. Auf diese Weise optimieren wir die Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf den Fonds, um das Kapital unserer Anleger langfristig zu vermehren.“

Investment in die Zukunft

Aus Sicht der Manager bietet der Fonds eine optimale Lösung für Anleger, die möchten, dass auch ihre Kinder und Enkelkinder von ihrem Investment profitieren. „Heute überdenken viele Anleger ihre Art zu investieren“, sagt Denham. Langfristigkeit und die Folgen für Familien und den Planeten rücken immer mehr in den Fokus.“