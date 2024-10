Dividendenfonds erfreuten sich im Zuge der global ansteigenden Inflationsraten zunehmender Beliebtheit oder wurden wiederentdeckt. Warum eigentlich, höhere Zinsen bedeuten ja ein Substitut für Dividenden? Ja, viele Investoren werden dem zustimmen, aber gleichzeitig verfügen Dividendenaktien über mehrere Vorzüge.

Nicht selten mit enormen Wettbewerbsvorteilen

Ein Großteil der typischen Dividendenaktien weisen angesichts ihres Profiles – speziell sogenannte Quality Stocks – Attribute wie ein solides Geschäftsmodell in Verbindung mit Preismacht auf. Und Preismacht ist nicht nur in Zeiten hoher Inflation ein sehr bedeutendes Merkmal. Unternehmen, die in der Lage sind, höhere Kosten an ihre Kunden weitergeben zu können, schaffen es auch, ihre Profitabilität bestmöglich zu konservieren und ihre Dividendenausschüttungen auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten aufrechtzuerhalten oder idealerweise sogar anzuheben.

Auch eine hohe Bilanzqualität mit einer entsprechend überschaubaren Verschuldung gehören zu den Anforderungen für Dividendenaktien. Es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass das derzeit vorherrschende Inflationsregime (über dem Trend liegend, aber rückläufig) im historischen Kontext sehr stark für Dividendenaktien spricht.

Daneben sollte man auch die Dividendenhistorie eines Unternehmens genauer ansehen. Seit wann schüttet das Unternehmen Dividenden aus und hat die Firma ihre Dividende regelmäßig angehoben? Gab es Dividendenkürzungen und wenn ja, warum? Bei sogenannten Dividendenaristokraten (Unternehmen, die über mindestens 25 Jahre hinweg ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben) besteht jedoch die Gefahr, dass das Wachstum deutlich abflacht und mitunter die Innovationsfreudigkeit verlorengeht. Auch das Verhältnis Dividende zum freien Cashflow und zum Nettogewinn gilt es zu beachten. Unternehmen, die zwecks Dividendenausschüttungen an ihre Substanz gehen (müssen), sollten gemieden werden.

Wichtig ist es hier, dass man ausreichend viele sogenannte Compounder im Portfolio hat, also Unternehmen, die über einen langen Zeitraum stetig den Shareholder Value vermehren konnten, indem sie konstant hohe Returns on investment (ROI) generiert und den erwirtschafteten Gewinn und Cashflow sinnvoll in das eigene Geschäft investiert haben. Hier kommt die Marktposition ins Spiel. Gelingt es Unternehmen in den Bereichen, wo sie tätig sind, eine dominante Position zu erlangen?

Was die Dividendenhöhe anbelangt, kann man Dividenden-Aktien in drei Kategorien unterteilen:

Dividendenwachstum: Hier finden sich Unternehmen, die eine Dividendenrendite von bis zu 75 Prozent des MSCI World aufweisen. Entscheidend ist hier nicht die absolute Dividendenrendite, sondern das Wachstum der Dividendenausschüttungen (liegt idealerweise im deutlich zweistelligen Prozentbereich). Compounder: Das sind Kapitalvermehrer mit der Kapazität sowie der Bereitschaft zur kontinuierlichen Anhebung zukünftiger Dividenden sowie attraktiver Reinvestitionsmöglichkeiten für das zugrunde liegende Gewinnwachstum. Hohe Dividendenrendite: Unternehmen mit einem robusten Geschäfts- und Finanzmodell, der Fähigkeit und Stärke bei der Generierung von hohen freien Cashflows.

Auf die ausgewogene Mischung kommt es an

Ein ausgewogener Mix aus Dividendenwachstumstiteln, Compoundern und Aktien mit einer hohen Dividendenrendite, der auf das vorherrschende makroökonomische Gesamtbild Rücksicht nimmt, sollte Dividendenfonds über den Zyklus hinweg für Anleger eine attraktive Anlagealternative sein.

Abschließend lässt sich sagen, dass Dividendenfonds eine vielversprechende Anlageoption für Anleger darstellen, die Wert auf regelmäßige Erträge, langfristiges Wachstum und Stabilität legen. Durch die Kombination von Dividenden und dem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sie eine attraktive Möglichkeit, finanziellen Ziele nachhaltig zu erreichen, insbesondere in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld. Daher verdienen Dividendenfonds einen festen Platz im Portfolio eines jeden Anlegers.

Quelle: Roland Rudolph

Über den Autor:

Leopold Salcher ist leitender Fondsmanager bei Raiffeisen Capital Management und managt sein Juni 2022 den Raiffeisen-Global-Dividend-ESG-Aktienfonds.