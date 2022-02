Private Altersvorsorge Mit Sicherheitsnetz am Kapitalmarkt unterwegs

Mit Fondsmodern haben die Volkswohl Bund Versicherungen eine fondsgebundene Rentenversicherung mit flexibler Garantiehöhe auf den Markt gebracht. Das Besondere: Kunden können selbst festlegen, wie hoch der Garantieanteil für ihren Vertrag sein soll. Die Bandbreite liegt zwischen 50 und 80 Prozent der eingezahlten Beträge. Dabei haben sie die Auswahl aus über 100 Fonds und sind von Anfang an mit einer Fondsquote von 100 Prozent an der Entwicklung der ausgewählten Fonds beteiligt.

Wissenschaftliches Tool hilft dabei, Garantiehöhe herauszufinden

Falls Kunden unsicher sind, wie hoch ihr Garantieanteil ausfallen sollte, unterstützt das Team der Versicherung diese bei der Entscheidung mit einem eigens entwickelten wissenschaftlichen Tool. Sollten sich die Lebensumstände der Versicherten ändern, können sie die Garantiehöhe flexibel anpassen. Auch Kapitalzuzahlungen und Entnahmen sind während der gesamten Laufzeit möglich. Der Abschluss der Versicherung ist bereits ab einem Monatsbeitrag von 10 Euro möglich.

Börsentäglich überprüft das Team des Versicherers, ob die Fondsquote noch zur festgelegten Garantie passt. Bei Turbulenzen an den Märkten senkt das Unternehmen die Fondsquote kurzfristig und schichtet Kapital in das verzinste Garantievermögen um. Wenn die Kurse an den Märkten steigen, geht es mit der Fondsquote rasch wieder nach oben, so dass Kunden wieder an den Wertsteigerungen am Kapitalmarkt teilhaben.

Noch mehr Garantie und das bei gleichzeitiger Nutzung der Renditechancen verspricht der optionale Baustein GarantiePLUS. Der Versicherer erhöht automatisch die Garantie um 5 Prozent der Beitragssumme pro Jahr. Voraussetzung dafür ist, dass die Fondsquote auch trotz der höheren Garantie weiterhin bei 100 Prozent bleibt. Das überprüft das Team jedes Jahr zum Stichtag der Versicherung. Auf diesem Wege kann die Garantie unter Umständen auf einen Wert über 100 Prozent der Beiträge steigen, unabhängig davon, wie hoch sie ursprünglich festgelegt wurde.

Auch nachhaltige Fonds im Angebot

Bis zu zwölfmal im Jahr können Kunden ihre Fondsauswahl kostenfrei ändern. Für Kunden, die nachhaltig investieren wollen, bietet der Volkswohl Bund die NEXT-Variante der Fondsmodern an. Dabei haben sie die Wahl aus über 50 nachhaltigen Fonds, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Standards erfüllen.

Nach Rentenbeginn können sich Kunden entweder für eine klassische Rente entscheiden oder weiterhin mit dem fondsgebundenen Rentenbezug Rentemodern am Kapitalmarkt unterwegs sein. Auch eine kürzere Auszahlphase und eine dafür höhere monatliche Rente sind möglich.