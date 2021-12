Mit Unterstützung der Finanzaufsicht HSBC eröffnet Fintech in Singapur

HSBC hat sein erstes Fintech-Innovationslabor im asiatischen Raum errichtet. Als Standort hat die Großbank Singapur gewählt. Das berichtet das lokale Newsportal Asiaone.

Dass sich HSBC für Singapur entschieden hat, liegt laut Asiaone unter anderem an den im Vergleich zu anderen Ländern bankenfreundlichen Regulierungsvorgaben der Finanzaufsichtsbehörde Singapurs (MAS). Die MAS habe sich zum Ziel gesetzt, Singapur als ein „Smart Financial Centre“ zu etablieren, so das Portal.

Das neue HSBC-Labor soll Innovationen im Bereich Zahlungen, Handel und Wertschöpfungskette für Firmenkunden entwickeln. Dabei sollen Bank- und Technologieexperten von HSBC mit Kunden, Technologiepartnern und Wissenschaftlern zusammenarbeiten.