Mit vier neuen Fonds Janus Capital erweitert die globale Fondspalette

Janus Capital International, die international tätige Tochtergesellschaft der Janus Capital Group, hat heute die Markteinführung von zwei neuen auf Asien und zwei auf Japan fokussierten Fonds bekannt gegeben. Die neuen Fonds werden über eine Unteranlagevereinbarung durch Diam International verwaltet.Diam International, in London ansässig, ist eine hundertprozentige Tochter von Diam Co. (Diam), einem der führenden Vermögensverwalter in Asien mit Sitz in Tokio. Diam verwaltet ein Gesamtvermögen von über 146 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2014).Die neuen Fonds sind innerhalb des Janus Capital Funds (JCF) verfügbar, ein in Irland registrierter UCITS.Mit den auf asiatische und japanische Aktien spezialisierten Anlagestrategien erweitern wir die Anlagemöglichkeiten für Investoren in den JCF Fonds. Die Fonds sind wir folgt konzipiert:Der- ISIN IE00BQ1YDR08 (thesaurierende Variante), ISIN IE00BQ1YDZ81 (ausschüttende Variante) - ist ein frei agierender Aktienfonds mit flexiblem Anlageansatz, der zum Ziel hat, Erträge über der Benchmark (Alpha) zu erzielen. Dazu investiert er in Aktien aus allen Kapitalisierungssegmenten, Stilen und Branchen.Der- ISIN IE00BQ16N094 (thesaurierend), ISIN IE00BQ16N763 (ausschüttend) - setzt den Anlageschwerpunkt auf japanische Aktien mit niedriger und mittlerer Kapitalisierung. Er hat zum Ziel, in die Wachstumstreiber der japanischen Volkswirtschaft zu investieren, indem er den Fokus auf junge, sich dynamisch entwickelnde Unternehmen setzt.Der- ISIN IE00BPZ57367 (thesaurierend), IE00BPZ57698 (ausschüttend) - ist ein Aktienfonds, der in alle Kapitalisierungssegmente investiert und sich an Investoren richtet, die nach einem aktiv verwalteten Fonds für die asiatischen Peripherieländer suchen; eine der sich am schnellsten entwickelnden Regionen der Welt mit hohem Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren.Der- ISIN IE00BQ0QP375 (thesaurierend), ISIN IE00BQ0QP607 (ausschüttend) - ist ein Aktienfonds, der sich auf Aktien aus konsumnahen Branchen und anderen Sektoren fokussiert, die das Wachstum in Asien tragen und vorantreiben. Asien bleibt bei weltweiten Aktienanlagen weiterhin die chancenreichste Region.