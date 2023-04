Investieren Vermögen aufbauen mit geringem Einkommen? So geht's!

Mit geringem Einkommen ein Vermögen aufbauen: Ist das möglich? Ja, ist es, meinen Kamiar Bar Bar und Maurice Impraim von der Finanzwissensvermittlungsplattform Teaching Finance. Wie es geht und worauf du achten musst, erfährst du hier.

Junge Menschen genießen den Sonnenuntergang auf der Hackerbrücke in München: Wie du auch mit einem geringem Einkommen Vermögen aufbauen kannst, erfährst du hier.

© Imago Images / Wolfgang Maria Weber

Mit geringem Einkommen Vermögen aufbauen – geht das? Viele Menschen sind der Annahme, dass man nur dann vermögend werden kann, wenn man auch ein hohes Einkommen hat. Jedoch ist das nicht korrekt. Mit der richtigen Vorgehensweise lässt auch mit wenig Geld ein Vermögen aufbauen.

Doch wie sollte man am besten vorgehen?

Was muss beachtet werden?

Und wie lässt sich auch kleines Einkommen vervielfachen?

Trotz der vielen Möglichkeiten scheuen sich Menschen heute noch vor Investitionen. Sie arbeiten Tag für Tag hart für ihr Geld und wollen es keinem Risiko aussetzen. Bei einem Investment ist es nämlich durchaus möglich, dass man sein Geld schnell verlieren kann. Also entscheiden sich vor allem Menschen mit keinem verhältnismäßig großen Gehalt gegen ein Investment.

>> Das sind die beliebtesten Anlagen der Deutschen

Es wird vielmehr verwendet, um den täglichen Bedarf an Nahrung oder Kleidung zu decken oder es wird einfach zur Seite gelegt und gespart. Dabei wäre eine Investition oftmals lohnenswerter. So können Anleger ihr Geld nicht nur sparen, sondern vervielfachen. Vielen Menschen fehlt lediglich das notwendige Wissen, um intelligent Investieren zu können. Denn so risikoreich sind viele Geldanlagen gar nicht.

1. Die Grundregeln des Investierens

Möchte man sein Einkommen vermehren, ist es wichtig, zwei Regeln zu beachten:

Zum einen sollte man langfristig investieren. Außerdem darf nicht auf einzelne Aktien gesetzt werden.

Viel sinnvoller ist es, das eigene Geld auf den gesamten Aktienmarkt zu verteilen, sodass es kein großer Verlust ist, wenn ein Unternehmen mal pleite geht. Schon mit wenig Geld ist es möglich, diese beiden Voraussetzungen zu erfüllen. Einfach und günstig kann das per börsengehandelter Indexfonds (ETFs) realisiert werden.

Das Risiko, dass einzelne Unternehmen Insolvenz beantragen, ist immer da.

Wenn man also beispielsweise nur auf eine bestimmte Firma setzt und diese pleite geht, verliert man seinen kompletten Einsatz. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man in möglichst viele Aktien von unterschiedlichen Unternehmen investiert.

Denn, dass die gesamte Weltwirtschaft lahmgelegt wird, ist höchst unwahrscheinlich. Selbst, wenn es dann mal eine Firma in den Bankrott treibt, ist der Verlust nicht allzu hoch. Der MSCI World Aktienindex enthält die 1.600 größten Unternehmen der Industrienationen.

Dort lässt sich erkennen, wie wichtig es ist, Geld in so viele Unternehmen wie möglich anzulegen. Denn keiner hat einen Verlust erlitten, der länger als 15 Jahre in einen ETF investiert war, der von diesem Index abgebildet wird. Die Renditen belaufen sich hier jährlich durchschnittlich auf 6 bis 8 Prozent.

>> Auf der Suche nach dem richtigen Welt-ETF? Hier wirst du fündig.

2. ETF-Sparpläne nutzen

Börsengehandelte Indexfonds können Anleger über ein kostenloses Depot kaufen. Monatlich wird hier ein fixer Betrag in ETFs gespart, die den globalen Aktienmarkt abbilden.

Das Angebot der ETF-Sparpläne wird immer größer. Es ist darüber hinaus wichtig zu wissen, dass man diese bereits ab 1 Euro monatlich starten kann. Es ist also wirklich jedem möglich, in die Welt der Investoren einzusteigen.

Natürlich wird man nicht reich, wenn man nur einen Euro monatlich einsetzt. Jedoch können beispielsweise 150 Euro monatlich zu einer Aufwertung der eigenen Rente führen.

Es ist zudem möglich, mit nur einem Prozentanteil seines Einkommens ein kleines Vermögen aufzubauen. Zwar scheinen 6 bis 8 Prozent Rendite jährlich auf den ersten Blick nicht viel zu sein, aber es schlägt mehr Profit heraus als wenn man sein Gehalt nur spart.

Außerdem führt der Zinseszinseffekt dazu, dass das Geld langfristig vermehrt werden kann. Zum Beispiel verdoppelt sich die Geldanlage bei einer siebenprozentigen Rendite nach zehn Jahren.

3. So baust du ein Vermögen auf

Mit einem geringem Einkommen Vermögen aufbauen? So geht’s:

Beispielrechnung: Mit 7 Prozent Rendite pro Jahr hätte man somit bei einem Einsatz von 150 Euro monatlich sein Kapital nach 35 Jahren von 63.000 Euro auf 200.000 Euro gebracht. Und nach 42 Jahren sogar auf 300.000 Euro.

Daraus wird ersichtlich, dass es essenziell ist, langfristig zu investieren und früh anzufangen.

Denn: Je länger du dein Geld anlegst, desto höhere Profite kannst du erzielen. Und natürlich hat man mehr Geld im Depot, wenn man auch mehr einsetzt. Einige Menschen benötigen monatlich nicht so viel Geld, können sich leicht davon trennen und sogar 500 Euro investieren. Mit einem solchen Einsatz kann es gelingen, finanziell unabhängig zu werden.

Auch darf man als Anleger keine Angst vor Krisen haben. Das ist wichtig, denn Krisen gehören im Leben dazu, in jedem Bereich, auch bei Investments. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass man keine Verluste erlebt. Früher oder später trifft es jeden einmal. Jedoch ist es genauso wichtig zu wissen, dass Krisen auch erst stabile Renditen ermöglichen.

Man muss also ein gewisses Risiko eingehen, um langfristig gewinnen zu können. Durchschnittlich kommt eine Krise alle sechs bis acht Jahre vor. In diesen Zeiten sollte man schlau sein und in die niedrigen Werte investieren. Wenn die Krise überwunden wurde, werden diese nämlich wieder steigen und man hat die Möglichkeit, noch größere Profite herauszuschlagen.

Fazit

Trotzdem bedarf es noch einer Analyse der unterschiedlicher Faktoren, die jeder für sich selbst definieren muss. Das sind beispielsweise:

Zielvermögen,

Laufzeit,

Risikotyp,

das passende Depot oder die

mögliche Sparrate.

Es sollte jetzt also klar sein, dass man auch mit einem kleinen, gewöhnlichen Einkommen ein Vermögen aufbauen kann. Auch wenn es dazu Zeit und Geduld benötigt.

Über die Autoren:

Maurice Impraim (links) und Kamiar Bar Bar. © Teaching Finance

Kamiar Bar Bar und Maurice Impraim sind Geschäftsführer der Teaching Finance. Mit ihrem Unternehmen möchten sie Finanzwissen unkompliziert und für jeden verständlich vermitteln.