DAS INVESTMENT: Frau Daroczi, Sie sagen, dass nachhaltig orientierte Investoren bislang vor allem auf Umwelt- und Governance-Faktoren achteten. Auf soziale Aspekte achteten sie weniger. Erläutern Sie das mal bitte.

Petra Daroczi: Wenn Investoren über nachhaltige Kriterien und Aspekte sprechen, dann stehen dabei bislang vor allem das E und das G im Vordergrund, also Umwelt- und Governance-Aspekte. Das liegt zum einen daran, dass Regelwerke wie die EU-Taxonomie hier zuerst angesetzt haben. Zum anderen gibt es hier häufig schon messbare KPIs, zum Beispiel den CO 2 -Ausstoß. Das war bei sozialen Faktoren bislang nur begrenzt der Fall. Die Vergleichbarkeit von Daten bei sozialen Kriterien kann komplexer sein. Auch sind die Kriterien häufig subjektiver und ethisch und kulturell geprägt. Wenn man aber ESG-Kriterien als Faktoren bei der allgemeinen Risikobewertung eines Unternehmens heranzieht, dann kommt man auch an den sozialen Faktoren nicht vorbei.

Wieso halten Sie die für so wichtig?

Daroczi: Bei Comgest suchen wir nach qualitativ hochwertigen Unternehmen mit besonders stabilen Geschäftsmodellen. Zu unseren Kriterien dafür gehören unter anderem hohe Markteintrittsbarrieren, die Fähigkeit zum organischen Wachstum sowie ein stabiles Management – alles Eigenschaften, die vor allem von der Unternehmenskultur und damit von den Mitarbeitenden abhängig sind. Bei materiellen Investitionen führt beispielsweise die Investition in eine Maschine zu weniger Ausfällen und höherer Produktivität. In ähnlicher Weise sind wir der Meinung, dass eine angemessene Investitionspolitik im Bereich der Mitarbeitenden zu einer geringeren Mitarbeiterfluktuation, einer produktiveren Belegschaft und einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil führt. Wir sprechen bei den Ausgaben für die Mitarbeitenden auch von „Human CapEx“.

Nennen Sie mal ein Beispiel.

Daroczi: Die US-amerikanische Einzelhandelskette Costco ist ein gutes Beispiel. Die Löhne bei Costco liegen deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn und durchschnittlich auch höher als bei anderen Einzelhändlern. Während der Pandemie hat die Firma darüber hinaus eine zusätzliche „Gefahrenzulage“ in Höhe von zwei US-Dollar pro Stunde eingeführt. Die mitarbeiterorientierte Kultur zeigt sich zudem in weiteren Benefits wie zusätzlicher Krankenversicherung, Altersvorsorgeplänen sowie Förderung von Nachwuchskräften. Diese Investitionen haben sich ausgezahlt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben im Durchschnitt neun Jahre bei Costco. Sie werden zum Teil auch zu Führungskräften. Rund 70 Prozent der Lagerleiterinnen und Lagerleiter haben ihre Karriere als Angestellte begonnen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Bauarbeiten vor einer Cosco-Filiale: Profi-Anlegerin Daroczi findet den Einzelhändler nach sozialen Maßstäben vorbildlich.

Investoren sehen sich nicht unbedingt als Wohltäter, die korrigierend in die Wirtschaft eingreifen wollen. Im Fokus steht vor allem das Anlageergebnis. Erwirtschaften Unternehmen auch bessere Ergebnisse, wenn sie ihr Personal mehr fördern – oder dürfen sie sich dann einfach nur besser fühlen?

Daroczi: Bei Comgest ist die Qualität eines Unternehmens seit vielen Jahren Dreh- und Angelpunkt unserer Anlagephilosophie. Und zu dieser Qualität gehören auch nachhaltige Wettbewerbsvorteile – einer davon ist die Investition in die Belegschaft. Die Betrachtung nicht-finanzieller Kennzahlen hilft dabei, die Firmenkultur besser zu verstehen. Damit lässt sich auch das Umsatzwachstum eines Unternehmens vollumfänglich analysieren. Weitere Unternehmensbeispiele, die uns aufgrund wegweisender Talentförderung gut gefallen, sind das brasilianische Unternehmen WEG – ein weltweit führender Hersteller von Elektromotoren – oder die Schweizer VAT Group, weltweit führender Anbieter von Vakuumventilen für die High-Tech-Fertigung. Bei diesen wie auch bei Costco sind wir der Auffassung, dass ihre „Human CapEx“ eine der Gründe für das konstant hohe Umsatzwachstum sind. Gerade als langfristig orientierter Investor lohnt es sich aus unserer Sicht also, die soziale Komponente als Teil der ESG-Bewertung ebenfalls in die Unternehmensanalyse einfließen zu lassen.

Lässt sich die Wirkung von besseren sozialen Bedingungen in Unternehmen auch messen?

Daroczi: HumanCapEx ist eine nicht-finanzielle Kennzahl. Die Investitionen in Humankapital zwischen Unternehmen und Branchen sind bisweilen schwer zu vergleichen. Wir haben eigene KPIs entwickelt und achten neben den Löhnen etwa auf Gesundheitsprogramme, Mitarbeiterbeteiligungen, Weiterbildung und die interne Beförderungsquote. Wenn wir uns diese Ausgaben bei Unternehmen wie Costco, WEG oder VAT anschauen und sie dann in den relevanten Bereichen wie Kundenzufriedenheit, Umsatzwachstum oder Innovationskraft mit ihren Wettbewerbern vergleichen, dann ergibt sich für uns ein schlüssiger Zusammenhang. Dieser gibt uns als Qualitätswachstumsinvestoren weitere Sicherheit bei der Unternehmensbewertung.



Über die Interviewte:

Petra Daroczi kam 2021 zu Gomgest. Sie ist dort als ESG-Analystin verantwortlich vor allem für Nachhaltigkeits-Recherchen in Europa. In der Vergangenheit war sie auch für die Aberdeen Standard Investments und den Medienkonzern Thomson Reuters tätig gewesen.