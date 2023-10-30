Personalexpertin Karin Schambach
Die Zukunft der Mitarbeiterführung
Die Arbeitswelt verändert sich ständig. Neue technologische Hilfsmittel, virtuelle Teams, Homeoffice und Workation – Führungskräfte müssen diese Veränderungen aufgreifen und ihren Führungsstil an die jeweils neue Situation anpassen. Dabei schreiten gesellschaftliche, technologische und rechtliche Entwicklungen im Zweifel in Zukunft eher schneller voran als bisher. Niemand kann mit Gewissheit sagen, welche Aufgaben Führungskräfte in fünf, zehn oder 20 Jahren zu bewältigen haben werden. Doch für die nächsten Jahre zeichnen sich immerhin drei zentrale Spannungsfelder ab, innerhalb derer Führung sich positionieren sollte.