06.07.2017

Mitarbeiter sauer Immer mehr Deutsche Banker klopfen bei Headhuntern an

Die Deutschen Banker sind sauer: In einer internen Umfrage zweifelten drei Viertel der Teilnehmer, dass sie in drei Jahren noch für den Konzern arbeiten werden. Immer mehr Mitarbeiter kontaktieren in Frankfurt einschlägige Headhunter.