Mitarbeiter von Deutsche und Barclays wechseln zu Investec Wealth

Investec Wealth & Investment verstärkt die Teams in Edinburgh und Glasgow mit neun neuen Mitarbeitern. Alle kommen von Barclays Wealth oder Deutsche Asset & Wealth Management, berichtet der Branchendienst „Citywire“ Danach wechseln David Kerr und Lisa Brown als Investmentdirektoren von Barclays in die Investec-Geschäftsstelle in Glasgow. Auch Stephen Cotter, Financial Planning Director, und Mary Young, Investmentdirektor, hören gemeinsam mit drei Assistenten bei Barclays auf und fangen nun bei Investec Wealth an. Außerdem habe Investec noch Investmentdirektor Gary Laing und einen Assistenten von Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) abgeworben.Bereits im September kamen Alastair Cumming, Clifford George, Geroge Hunt und David Paterson von Barclays zu Investec Wealth. Im August waren Grant Milne, David Henderson, Gordon McAndrew und Ian Smith von DeAWM zum Investec-Team gestoßen, so „Citywire“.