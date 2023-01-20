Personalexpertin Karin Schambach
Wie Manager die digitale Generation führen
Viele Führungskräfte beißen sich an Vertretern der jungen Generation, die im digitalen Wohlstand aufgewachsen sind, die Zähne aus. Nennen wir sie Digital Natives, work-balance-fokussiert, anspruchsvoll, – kurzum: scheinbar zu verwöhnt und in jeder Hinsicht führungsintensiv. Auf der anderen Seite stehen Führungskräfte über 50, meistens männlich, die vermeintlich abgehängt sind und deren digitaler Horizont nicht sehr weit reicht.