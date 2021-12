Constance Riede 27.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Mitgliederentwicklung in der GKV Diese Kassen wachsen am stärksten

2014 ist ein starkes Jahr für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Aktuell sind 53,3 Millionen Menschen in der GKV versichert – so viele wie noch nie. Welche Kassen von diesem Trend am stärksten profitieren.