Stefanie Ebner 04.09.2012 Lesedauer: 1 Minute

„Mittelamerika befindet sich wieder auf einem soliden Wachstumspfad“

Die 1980er Jahre hat Zentralamerika durch interne Konflikte in eine isolierte Situation gebracht. Nun merke man, dass sich in Ländern wie Panama, Costa Rica und Guatemala in den vergangenen zehn Jahren viel getan hätte, so die Schwellenländerexperten Stefanie Ebner von DB Advisors. Über die Attraktivität von Staatsanleihen-Exoten.