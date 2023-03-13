Ökonom Michael Heise
Mittelstand: Gewinne sind wichtig, Widerstandsfähigkeit aber auch
Das Jahr 2022 war von zahlreichen politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen geprägt. 2023 hat für die Wirtschaft und die Kapitalmärkte zwar etwas ruhiger begonnen. Überwunden ist die Krise allerdings noch nicht. Es gibt nach wie vor makroökonomische Unsicherheiten. Dazu zählen die viel zu hohe Inflation, die Möglichkeit einer noch deutlich strafferen Geldpolitik, der Ukraine-Krieg und die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China.