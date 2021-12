Mittelstand zahlt – neue Anleihen im Überblick

Singulus Technologies

Branche: Beschichtungsanlagen

Volumen: 60 Millionen Euro

Laufzeit: 5 Jahre

Zinskupon: 7,75 Prozent p.a.

ISIN: DE000A1MASJ4

Zeichnungsstart: 12. März 2012

Erstnotiz: 23. März 2012

Handelsplatz: Frankfurt (Entry Standard)

Ekosem Agrar

Branche: Landwirtschaft)

Volumen: 50 Millionen Euro

Laufzeit: 5 Jahre

Zinskupon: 8,75 Prozent p.a.

ISIN: DE000A1MLSJ1

Zeichnungsstart: 12. März 2012

Erstnotiz: 30. März 2012

Handelsplatz: Stuttgart (Bondm)

Rating: BB+ (Creditreform Rating)

Mitec Automotive

Branche: Autozulieferer

Volumen: 50 Millionen Euro

Laufzeit: 5 Jahre

Zinskupon: 7,75 Prozent p.a.

ISIN: DE000A1K0NJ5

Zeichnungsstart: 19. März 2012

Erstnotiz: 30. März 2012

Handelsplatz: Stuttgart (Bondm)

Rating: BBB- (Creditreform Rating)

Zeven ist ein Ort in Niedersachsen zwischen Hamburg und Bremen, gut 13.000 Einwohner, hübsche Häuschen, Kirchtürme – und MT-Energie. Das Unternehmen baut Anlagen, in denen Biogas entsteht und industriell nutzbar wird. Umsatz 2010: 137 Millionen Euro.Jetzt will MT-Energie bei Anlegern rund 30 Millionen Euro einsammeln. Der Zinssatz steht noch nicht fest, die zeitliche Abfolge auch nicht. Die Anleihe soll am Mittelstandsmarkt, einem Anleihesegment der Börse in Düsseldorf, notiert und gehandelt werden.Etwas konkreter sehen die Anleihepläne folgender, weiterer Emittenten aus:Weitere Anleihen – zum Teil schon in der Zeichnung – lesen Sie im aktuellen Anleihenfinder