Mitverdienen ohne anzufassen Neuer HQ-Fonds spielt Schwellenländer über Bande

Hat Schokolade mitgebracht: Der damalige Chef des Schoki-Herstellers Hershey, John Bilbrey, läutet am 31. Oktober 2014 an der New Yorker Börse die Eröffnungsglocke. Die Hershey-Aktie ist derzeit die größte Position im neuen HQ-Aktienfonds. | Foto: Getty Images