Der MK-Klimazielfonds ist der erste deutsche Publikumsfonds mit striktem 1,5-Grad-Klimaziel. Der Artikel-9-Fonds setzt auf maximale Nachhaltigkeit. Wir stellen ihn im Detail vor.

Vor wenigen Jahren waren Fonds rund um das Thema ESG in aller Munde. Doch das hat sich in der letzten Zeit deutlich geändert. Nicht, dass das Thema Nachhaltigkeit unwichtig geworden wäre, viel mehr waren andere Themen wie beispielsweise Rüstung & Sicherheit mehr en vogue und wurden entsprechend promotet.

Als zuletzt die Regulierungsbehörde Esma sogar ESG-Fonds die Investition in Rüstungsaktien erlaubte, sorgte das dann für Verwunderung, insbesondere als mehrere Fondsanbieter diese Möglichkeit auch zu nutzen begonnen haben.

Rein aus Performancegesichtspunkten ist das zwar nachvollziehbar, aber Rüstung, Waffen et cetera und ESG, passt das wirklich? Geht oder ging es den Anbietern wirklich um Nachhaltigkeit oder doch nur um das Einsammeln von Geldern unter einem sauberen Deckmantel? Diese Frage muss und darf man sich durchaus stellen.

Per Ende Juli sind von allen in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen SFDR-8-Fonds über 50 Prozent in Rüstungstiteln investiert. Ob man das mit gutem Gewissen vertreten kann, muss jeder mit sich selbst klären. Es zeigt aber allemal: Sehr viele Produkte aus dem ESG-Segment wurden lanciert, um Geld einzusammeln, aber nur bedingt dazu, wirklich nachhaltig zu investieren. Dass es aber durchaus auch andere Fonds gibt, zeigt unser Fonds der Woche.

Pariser Klimaziele hatten auf Fondsbranche große Auswirkungen

2015 haben sich die UN darauf geeinigt, alles zu unternehmen, was in ihrer Macht steht, um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Diese sehr wichtige Entscheidung hatte auch auf die Fondsbranche große Auswirkungen. Das Angebot sowohl an Themenfonds mit dem Überbegriff „Nachhaltigkeit“ als auch an globalen Aktien-und Mischfonds mit dem Thema ESG stieg an, es folgten Neuauflagen oder Anpassungen bestehender Strategien.

Das Interesse an Lösungen für diesen Bereich betrifft nicht nur Privatanleger, auch institutionelle Anleger investieren immer mehr nach nachhaltigen Vorgaben, denn final will niemand argumentieren müssen, warum er in „unökologische“ Anlagen investiert. Gerade auch Stiftungen sind hier sehr aktiv, und so ist quasi auch die folgende Strategie entstanden.

Matthias Knöß, der seit 2013 die Geschicke der gemeinnützigen Stiftung von Bestsellerautorin Nele Neuhaus leitet, hat den MK-Klimazielfonds (ISIN: DE000A2QAYD4) als Initiator ins Leben gerufen. Hintergrund: Er hat keinen Fonds gefunden, der seinen Ansprüchen genügte und der sich zu 100 Prozent dem Pariser Klimaziel verschrieben hat.

Daher suchte er sich Partner, um einen eigenen Fonds hierfür aufzulegen. Sein Anspruch: Nicht nur mit den Erträgen aus dem Stiftungsvermögen, sondern auch durch die Anlage des Stiftungskapitals gesellschaftlich wirksam zu sein, denn der ehemalige Banker folgt dem Credo „Klimaschutz und Rendite funktionieren nur gemeinsam“. Dabei handelt es sich bei der Fondsidee um den ersten deutschen Klimazielfonds mit freier Investitionsmöglichkeit für alle Anleger.

Hinweis: Der Ursprungsfonds wurde im Januar 2023 aufgelegt, per Ende April dieses Jahres erfolgte dann die Verschmelzung mit einem anderen Fonds, welcher die Klimazielfonds-Strategie ab dem 01. Oktober 2024 vollumfänglich umgesetzt hat. Leider ging dadurch der alte, durchaus sehenswerte, Track-Record verloren.

Der Fonds

Der MK-Klimazielfonds – Investments for Future ist ein deutscher Aktienfonds mit dem klar definierten Ziel, gemäß dem Pariser Klimaziel von 1,5 Grad Celsius eine langfristige Wertsteigerung von durchschnittlich 7,50 Prozent pro Jahr zu erzielen, und dies bei geringerer Volatilität und maximalen Drawdowns unterhalb derer der Vergleichsgruppe. Dabei sollen alle ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt werden.

Der Fonds richtet sich an Anleger, die Rendite mit positiver ökologischer und sozialer Wirkung verbinden wollen. Er ist als Impact-Fonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Die Fondsmacher betonen stets, dass der Fonds ein Vehikel für Investoren ist und nicht für Spekulanten. Der Fonds hat den ersten Platz beim Sustainable Performance Award 2024 gewonnen und trägt zudem das FNG-Siegel (2024).

Personen & Partner

Gemanagt wird der Fonds von der Perspektive Asset Management (PAM AG). Das Portfoliomanagement liegt bei Patrick Petermeier, Leiter des Portfoliomanagements der PAM, und bei der erfahrenen Fondsmanagerin und Vorständin der PAM, Gabriele Hartmann. Das Team trifft Entscheidungen gemeinschaftlich, um Kontinuität und Stabilität zu gewährleisten.

Unterstützt wird das Management von Frank Walter, dem Vorstandsvorsitzenden der PAM. Für die Nachhaltigkeitskriterien ist die Steyler Ethik Bank und deren Investmentmarke Steyler Fair Invest verantwortlich, welche das Nachhaltigkeitsresearch und die ESG-Bewertung des Fonds mit einem zweistufigen Ethik-Ausschuss steuern. Das klimabezogene Scoring liefern die Experten von Right based on Science, eines renommierten deutschen Fintechs mit Fokus auf wissenschaftlich fundierte Klimadaten.

Die Philosophie

Der Fonds verfolgt das ambitionierte Anlageziel, ausschließlich in Unternehmen zu investieren, die heute bereits das 1,5-Grad-Klima ziel einhalten. Dabei werden neben Klima- auch soziale und ökologische Kriterien (ESG) strikt geprüft.

Die Fondsphilosophie verbindet finanzielle Renditeziele mit dem Anspruch, durch nachhaltigeInvestitionen gesellschaftlich und ökologisch wirkungsvoll zu sein. Als Artikel-9-Fonds verpflichtet sich der MK-Klimazielfonds zu höchster Transparenz und Wirkung, was durch eine unabhängige Überprüfung aller Anlageentscheidungen sichergestellt wird.

Abgrenzung zur Vergleichsgruppe

Laut Initiator handelt es sich bei dem Produkt um den ersten 1,5-Grad-Publikumsfonds in Aktien, der in Deutschland erhältlich ist. Der Impact erfolge sowohl horizontaler als auch vertikal. Es handele sich nicht um einen Spezialfonds in Wind- oder Wasserkraft, sondern um ein Abbild der Lebenswirklichkeit unter Einhaltung des Pariser Klimaziels von 1,5 Grad Celsius, betont der Initiator. Der MK-Klimazielfonds investiert in neun von elf Branchen und deckt somit Mobilität, Gesundheit, Kommunikation, Wohnen, Bildung, et cetera ab. „Er ist Vorbild für andere Produkte, die sich ebenfalls dem 1,5-Grad-Ziel verschrieben haben. Über Small-, Mid- und Large-Caps deckt er die ganze Vielfalt börsennotierter unternehmerischer Präsenz ab. Das zugrunde liegende Klimamodell ist wissenschaftlich belegt und bankenunabhängig.“

Der Prozess

Der Investmentprozess ist bottom-up ausgerichtet und startet mit einem globalen Universum von etwa 8.000 Unternehmen. Über das Klimascreening von Right based on Science, die die X-Degree-Compatibility (XDC) der Unternehmen ermittelt, werden Unternehmen identifiziert, die mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sind.

Die Steyler Ethik Bank ergänzt das Verfahren mit einer ethischen Prüfung und einem Ausschluss von Unternehmen aus kontroversen Branchen wie Rüstung oder Atomstrom. Das Motto lautet: „Maximale Nachhaltigkeit“. Aus den rund 150 verbleibenden Aktien werden final etwa 30 bis 50 Titel mit dem besten Chancen-Risiko-Profil in das Portfolio aufgenommen, basierend auf qualitativen (Wettbewerbsvorteil, Management, Branche et cetera) und quantitativen (Finanzkennzahlen, Wachstum, Bewertung) Analyseparametern.

Portfolio I

Der Fonds investiert hauptsächlich in Small-, Mid- und Large-Caps aus Europa und Nordamerika und strebt eine breite Branchendiversifikation an. Die Zusammensetzung ist nach den Nachhaltigkeits- und Klimakriterien streng gefiltert, sodass nur Unternehmen mit klar positiven Klima- und ESG-Profilen Einzug finden.

Das Portfolio ist benchmark-frei, was maximale Flexibilität bei der Auswahl der nachhaltigsten Unternehmen ermöglicht und dem 1,5-Grad-Ziel konsequent Rechnung trägt. Initial beträgt die maximale Einzelposition 5 Prozent und während der Haltedauer maximal 7 Prozent, wobei die Investitionen in der Regel Schritt für Schritt erfolgen.

Wird das vor dem Kauf definierte Kursziel überschritten, wird die Position schrittweise abgebaut. Auf Währungsabsicherung verzichtet man, wie auch generell auf den Einsatz von Derivaten. Die Kassequote beträgt in der Regel 5 Prozent, um flexibel auf Chancen reagieren zu können.

Chancen & Risiken

Der Fonds unterliegt allen typischen Chancen und Risiken eines Aktienfonds, so die Macher. „Die Fokussierung auf reine 1,5-Grad-Aktien kann zukünftig phasenweise von Vorteil oder von Nachteil sein. Langfristig jedoch lassen die Untersuchungen von Right based on Science einen großen Vorteil von 1,5-Grad-Celsius-Aktien vermuten – siehe Studie ‚Capturing the climate factor‘. In dieser empirischen Studie wird bewiesen, dass sich Paris-aligned Aktien deutlich besser entwickeln als Aktien, die nicht Paris-aligned sind.“

Die Performance

Durch die erst in diesem Jahr erfolgte Verschmelzung und den Umbau des Fonds von einem Mischfonds auf einen Aktienfonds sind die Ergebnisse des Fonds aus der Vergangenheit nicht tragfähig. YTD liegt man per 25. Oktober bei -0,23 Prozent. Mangels vergleichbarer Produkte und Indizes ist das nicht im Kontext zu bewerten.

Schaut man sich ähnliche Produkte an, liegt man aber mit diesen auf Augenhöhe. Final ist bei dieser Strategie die reine Performance nicht die Triebfeder für das Management. Auch in unserer Datenbank ist der Fonds noch als Mischfonds deklariert, was aber seit der Verschmelzung nicht mehr korrekt ist.