MLIIF-Fonds heißen jetzt Blackrock Global Funds

Ab heute tragen die Fonds der Gesellschaft Blackrock Merrill Lynch Investment Managers neue Namen. Statt Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) heißt die internationale Fondspalette des Unternehmens jetzt Blackrock Global Funds (BGF). Am zweiten Teil der Fondsnamen ändert sich aber nichts. Auch die Wertpapierkennnummern bleiben unverändert.„Nun ist der Übergang zur Marke Blackrock abgeschlossen“, erklärt Andrej Brodnik, Deutschland-Geschäftsführer des Unternehmens. „Im institutionellen Geschäft firmieren wir bereits als Blackrock, jetzt auch im Privatkundenbereich.“Die Fondsgesellschaft bietet in Deutschland insgesamt 49 Aktien-, 30 Renten- und 7 Mischfonds an. Darin werden Vermögen von mehr als 20 Milliarden Euro verwaltet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens zählt der Rohstoff-Aktienfonds von Fondsmanager Evy Hambro, der jetzt BGF World Mining Fund (WKN: 986932) heißt.