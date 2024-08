MLP baut Vorstand um

Im Vorstand der Finanzvertriebsgesellschaft MLP und ihrer Tochterunternehmen zeichnen sich Veränderungen ab. So wird Manfred Bauer, langjährig im Vorstand von MLP tätig, zum 1. Mai 2025 aus dem Gremium ausscheiden – aus Altersgründen, wie man bei MLP betont.

Gleichzeitig wird ein neues Vorstandsressort geschaffen, in das Angelika Zinkgräf eintritt. Die bisherige Bereichsleiterin Personal bei der MLP-Tochtergesellschaft MLP Finanzberatung, wird Vorständin für den neu eingerichteten Bereich Personal, Compliance und Revision. Die drei Bereiche hätten in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, begründet man bei MLP diesen Schritt.

Zum 1. September erhält Zinkgräf zunächst die Generalvollmacht für Personal übertragen. Ihre offizielle Berufung in den Vorstand der Holding ist zu Ende 2025 geplant.

Neue Verantwortlichkeiten in Gesamtvorstand und Tochtergesellschaften

Außerdem soll Jan Berg, Vorstandssprecher beim Tochterunternehmen MLP Finanzberatung, zum 1. Mai zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion auch in den Vorstand des Gesamtkonzerns aufrücken. Auf Holding-Ebene trägt er dann die Verantwortung für die Segmente Industriemakler sowie Domcura. Den Assekuradeur Domcura hatte MLP 2015 übernommen. In seiner zukünftigen Rolle im Gruppenvorstand soll Berg vor allem das Firmenkundengeschäft von MLP vorantreiben und das Produktmanagement der Einzelgesellschaften koordinieren, wünscht man sich bei bei dem Unternehmen.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Zusätzlich zu diesen beiden Vorstandsverantwortlichkeiten soll Berg zudem auch noch Vorstand der Tochtergesellschaft MLP Banking werden, wo er seit Mai letzten Jahres bereits Generalbevollmächtigter ist.

Im Unternehmensteil MLP Finanzberatung wiederum soll Miriam Michelsen, die derzeitige Bereichsleiterin Altersvorsorge und Krankenversicherung, zum kommenden Jahreswechsel Vorständin für Produkte und Services werden.

Über MLP

Die MLP-Gruppe ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich an Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden richtet. Sein Hauptsitz ist in Wiesloch, wo MLP auch ein hauseigenes Aus- und Weiterbildungszentrum betreibt. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 2.000 angeschlossene Vermittler und betreut rund 59,3 Milliarden Euro Vermögen sowie rund 719 Millionen Euro Sachversicherungsbestände. Zu MLP gehören auch die Marken Deutschland.Immobilien, Domcura, Feri, RVM und TPC. Vorstandsvorsitzender ist Uwe Schroeder-Wildberg.