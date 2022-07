Finanzen, Digitalisierung, Führung MLP baut Bildungsangebot für Ärzte aus

Die MLP School of Financial Education bietet in Kooperation mit der privaten Wirtschaftshochschule WHU – Otto Beisheim School of Management eine neue Weiterbildung für Ärzte an. Der Kurs mit dem Titel „Advanced Management Program für Ärztinnen und Ärzte“ richtet sich an Mediziner, die ihre Kompetenzen in den Bereichen Finanzen, Digitalisierung und Führung erweitern möchten, heißt es von MLP. Die Weiterbildung richte sich an Ärzte aus Kliniken und Praxen, die auch als wirtschaftliche Entscheider agieren.

Schwerpunkt des Programms mit Start im Oktober 2022 sind den Anbietern zufolge unternehmerische Entscheidungskraft und Resilienz. Zudem erhalten Teilnehmer etwa Informationen zum Gesundheitsmarkt im digitalen Kontext. „Die Betreuung ihrer Patienten steht für Ärzte im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit, gleichwohl nehmen Führungs- und Management-Aufgaben einen immer höheren Stellenwert in ihrem Alltag ein und erfordern ein hohes Verständnis für gesundheitsökonomische Fragestellungen“, so Carolin Gellert von der MLP Corporate University. Das neue Angebot, das teils in Präsenz und teils Online stattfindet, solle diesem Bedarf Rechnung tragen.

Über die School of Financial Education bietet MLP verschiedene Bildungsangebote rund um Finanzen für Ärzte an, darunter etwa Grundlagen- sowie Führungskurse. Der Finanzdienstleister hatte sein Weiterbildungsangebot, das bis vor kurzem Finanzberatern vorenthalten war, im vergangenen Jahr auch für externe Interessenten geöffnet.