Neue Nachhaltigkeitsbeauftragte MLP bündelt ESG-Kompetenzen jetzt zentral

MLP hat eine neue Nachhaltigkeitsbeauftragte. Seit 1. Juli ist Jutta Herrmann bei dem Finanzvertrieb für das Thema verantwortlich. Sie soll sich um die „fachliche Weiterentwicklung und Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements“ bei MLP kümmern. Dabei berichtet Herrmann direkt an MLP-Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg. Herrmann ersetzt die ehemalige Nachhaltigkeitsbeauftragte bei MLP, Ines Löffler, die zu dem Software-Konzern SAP gewechselt ist.

Das Thema Nachhaltigkeit habe man mittlerweile „strategisch im Unternehmen verankert“, heißt es von MLP. Es sei in die Unternehmensstrategie integriert und fließe in alle Unternehmensteile und -prozesse ein, auch in die Kundenberatung. Eine wichtige Rolle bei dem Thema spiele unternehmensintern das SDG-Office der MLP-Tochter Feri (SDG = Sustainable Development Goals der UN).

Zentrale Schnittstelle in Sachen Nachhaltigkeit

Die neue Nachhaltigkeitsbeauftragte Herrmann solle als zentrale Schnittstelle fungieren, die alle Maßnahmen zentral über alle Unternehmensteile koordiniert. Hauptfokus bei Nachhaltigkeit will man bei MLP auf die Erfassung und Einsparung von CO2-Emissionen legen, heißt es aus dem Unternehmen.

„Mein Anspruch als Nachhaltigkeitsbeauftragte ist es, dieses Feld stetig weiterzuentwickeln und hierbei insbesondere auf die Bedürfnisse unserer Kunden, aber auch Investoren, Berater und Mitarbeiter einzugehen“, lässt sich Herrmann anlässlich des Antritts ihrer neuen Aufgabe zitieren.

Die studierte Volkswirtin war zehn Jahre im Bereich Risikomanagement und Finanzen bei der LBBW tätig. Zuletzt war sie Projektleiterin im dortigen Sustainability-Team. Die 36-Jährige bringe umfangreiche Erfahrung in ESG-Regulatorik mit, heißt es von MLP.

MLP betreut rund 2100 Berater

MLP betreut nach eigener Auskunft mit rund 2.100 Beratern mehr als 570.000 Privatkunden sowie rund 28.000 Firmenkunden. 2021 beging das in Wiesloch ansässige Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen. Das MLP-Tochterunternehmen Feri betreut speziell institutionelle Investoren und große Privatvermögen. Weitere Tochterunternehmen sind der Assekuradeur Domcura, der Industrieversicherungsmakler RVM sowie TPC, Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden.