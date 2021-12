Redaktion 11.08.2014 Lesedauer: 1 Minute

MLP Ein Finanzdienstleister erforscht die Jugend

Wofür geben Jung-Akademiker gern viel Geld aus, was ist tabu, wer ist Berater in Finanzdingen und was halten sie von Banken? MLP nimmt die Jugend genau unter die Lupe - und das in einer eigenen „Finanz-WG“. Mit Ikea-Regalen, Sitzsäcken und Tischkicker will der Finanzdienstleister dem Wesen der heutigen Studenten auf die Spur zu kommen.