MLP entwickelt Entscheidungsbaum für Riester-Produkte

„Natürlich gibt es bei der Altersvorsorge wie bei jeder Geldanlage keine Standardantworten“, sagt Miriam Michelsen, Leiterin Vorsorge bei MLP. „Allerdings erleichtert der Entscheidungsbaum die Wahl nach der passenden Riester-Sparform.“ Anschließend gilt es, aus der Vielfalt der Produktangebote ein den Anlage- und Renditevorstellungen des Kunden passendes Produkt zu finden.



Grundlage für die Entscheidung, welcher der fünf Durchführungswege in Frage kommt, sind bei MLP drei Kernfragen: Soll nur für die Rente oder auch für eine Immobilie gespart werden? Soll das Kapital sicher oder lieber renditeorientiert angelegt werden? Darf die Rente in ihrer Auszahlungshöhe variieren oder soll diese von Anfang an feststehen?Schritt für Schritt kristallisiert sich so im Schema des Entscheidungsbaums von oben nach unten die passende Riester-Sparform heraus. Zu Beginn steht grundsätzlich die Frage, ob Anleger lediglich für die Rente vorsorgen oder ob sie künftig auch den Kauf einer Immobilie erwägen. > Entscheidungsbaum vergrößern



Je nach Antwort scheiden sich fortan die Entscheidungswege: Während bei der Altersvorsorge lediglich die bekannten Riester-Arten wie der Banksparplan, die Rentenversicherung oder der Fondssparplan in Frage kommen, wird bei einem unmittelbar bevorstehenden Immobilienkauf noch der Wohn-Riester interessant. Bei dieser Sparform wird das Kapital in einen Bausparvertrag eingezahlt. Für den Fall, dass der Immobilienkauf bereits bevorsteht, gibt es den „Wohn-Riester“ auch als Darlehen. Wer ein passendes Riester-Produkt für seine Altersvorsorge sucht, so MLP, sollte sich als nächstes mit der eigenen Risikobereitschaft auseinandersetzen: Sicherheitsorientierte landen beim MLP-Entscheidungsbaum automatisch beim Banksparplan oder der klassischen Rentenversicherung.