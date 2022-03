Für Externe und Interne MLP erweitert Bildungsangebot

MLP bildet bereits seit einigen Jahren Beraterinnen und Berater an der unternehmenseigenen Corporate University aus. Nun öffnet der Finanzdienstleister sein Bildungsangebot auch für andere Interessentengruppen. Die Workshops der neu gegründeten MLP School of Financial Education richten sich dabei an Unternehmer, Mediziner sowie Firmen, die ihre Mitarbeiter weiterbilden möchten.



Dabei bietet die MLP School of Financial Education unterschiedliche Workshops an, wie:

Finanzbildung für Mitarbeitende,

V erhaltensorientierte Finanztheorie (Behavioral Finance) oder

(Behavioral Finance) oder Führungskompetenz für Mediziner

Als Dozenten kommen neben externen Experten auch MLP Berater zum Einsatz. Der Finanzdienstleister ergänzt das Bildungsangebot zudem durch Kooperationen mit der Diversity Company, einem Anbieter von Karrierecoachings für Frauen oder mit der BG3000, einem Unternehmen, welches seinen Schwerpunkt auf digitale Bildung legt.

Zudem können Seminarinhalte an den individuellen Bedarf angepasst werden und finden online, am Campus in Wiesloch oder an einem Ort der Wahl statt, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. „Unsere Analysen haben gezeigt, dass es in Deutschland einen großen Bedarf zur Steigerung der Finanzbildung gibt. Mit unserem neuen Bildungsangebot stellen wir diese wichtigen Kompetenzen nun einer Vielzahl von Interessenten zur Verfügung“, sagt Carolin Gellert, Leiterin Development & Design an der MLP Corporate.