MLP-Expertin Birgit Wagner „Wir gehen einen Schritt weiter“

DAS INVESTMENT: Die MLP School of Financial Education bietet seit 2021 ihre Weiterbildungsangebote auch externen Unternehmern, Medizinern, Arbeitgebern und Finanzexperten an. Wie zufrieden sind Sie mit der Resonanz?

Birgit Wagner: Weiterbildung spielt für MLP schon immer eine wichtige Rolle und bildet die Basis unserer Beratung. Indem wir auch anderen Branchenteilnehmern Zugang zu hochwertigen und modernen Bildungsformaten ermöglichen, tragen wir zu einer branchenweit höheren Beratungsqualität bei.

So ist etwa die MLP Corporate University einer von lediglich vier, demnächst fünf, durch das FPSB akkreditierten Ausbildungsträgern in Deutschland, die eine Weiterbildung als Vorbereitung auf die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) und zum European Financial Advisor (EFA) anbieten.

Das umfassende Bildungsangebot richtet sich aber nicht nur an Finanzexpertinnen und -experten, sondern auch an Privatpersonen und Firmen: So können etwa Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden über uns Angebote im Bereich Financial Education machen. Die Resonanz ist bisher sehr gut, wir bauen unser Angebot stetig aus und haben noch viel vor – gerade, weil bei der finanziellen Bildung in Deutschland enormer Nachholbedarf besteht.

Das Thema Nachhaltigkeit soll dabei nicht zu kurz kommen. Wie integrieren Sie dieses in die Fortbildungen?

Wagner: Nachhaltigkeit spielt in unseren Trainings eine wesentliche Rolle, denn das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Auch in unseren Beratungsgesprächen machen wir die Erfahrung, dass Kundinnen und Kunden ein großes Interesse daran zeigen. Oft ist ihnen jedoch gar nicht bewusst, welch umfassende Rolle Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Finanzplanung spielen können.

Oder sie empfinden es als herausfordernd, ihr eigenes Nachhaltigkeitsverständnis konkret zu formulieren und daraus Wünsche für ihre Finanzplanung abzuleiten. Dementsprechend ernst nehmen wir eine gezielte Befähigung unserer Beraterinnen und Berater – damit sie ihren Kundinnen und Kunden die nötigen Informationen in verständlicher Form an die Hand geben können.

Welche neuen Elemente vermittelt etwa konkret der neue Abschluss zum „Zertifizierten Nachhaltigkeitsberater Finance (CU)“, der sich an MLP-Berater richtet?

Wagner: Mit dem neuen Nachhaltigkeits-Abschluss an unserer hauseigenen Corporate University (CU) verfolgen wir klare Ziele: Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen zu Nachhaltigkeit und den regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor stehen auch umfassende Einblicke in konkrete Nachhaltigkeitsthemen und deren Anwendung in verschiedenen Produktsparten auf dem Programm.

Gleichzeitig möchten wir, wie gesagt, unsere Beraterinnen und Beraterinnen dazu befähigen, die komplexe Thematik richtig zu kommunizieren, sodass Nachhaltigkeitsberatung zu einem festen Bestandteil in sämtlichen Kundengesprächen wird. Anders als bestehende Weiterbildungsangebote auf dem Markt, die auf ausgewählte Schwerpunkte wie nachhaltige Anlageberatung oder nachhaltige Vorsorge zielen, geht unser Abschluss einen Schritt weiter und vermittelt den Teilnehmenden, wie sie das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich in die Finanzberatung einbinden können.

Wie gestalten Sie Ablauf und Dauer dieses Lehrgangs?

Wagner: Der Abschluss setzt sich aus drei Hauptmodulen zusammen, wobei jedes Modul mehrere Webinare beinhaltet. Im ersten Modul stehen Grundlagen und Begrifflichkeiten der Nachhaltigkeit in der Finanzbranche im Mittelpunkt, beispielsweise die ESG-Kriterien und gesetzliche Anforderungen. Die Webinare im zweiten Modul vermitteln den Teilnehmenden fachspezifisches Wissen zu nachhaltigen Produktlösungen in den einzelnen Sparten, von nachhaltiger Geldanlage über nachhaltige Lösungen des Kredit- und Risikomanagements bis zu entsprechenden Konzepten in der privaten und betrieblichen Vorsorge.

Darauf aufbauend erarbeiten die Teilnehmenden im dritten Modul im Rahmen eines Beratungstrainings, wie sie das theoretische Wissen nahtlos in ihre Beratungsgespräche integrieren können. Insbesondere liegt der Fokus darauf, wie Nachhaltigkeitsthemen wertungsfrei mit den Kundinnen und Kunden besprochen und gemeinsam individuelle Lösungen gefunden werden können. Die Regelstudienzeit beträgt zwölf Monate, der Lehrgang kann jedoch auch innerhalb von vier Monaten absolviert werden und endet mit einem Online-Abschlusstest.

Sie wollen Nachhaltigkeit dauerhaft in allen relevanten Bereichen bei MLP integrieren, auch bei der Partner- und Produktwahl. Welche Maßnahmen setzen Sie dafür um?

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Wagner: Grundsätzlich halten wir es für sehr wichtig, nicht nur die eigentlichen Produkte sorgfältig zu beleuchten, sondern auch die jeweilige Gesellschaft. Dies erfolgt bei MLP im Rahmen unseres etablierten und umfangreichen Partner- und Produktauswahlprozesses, den wir nun um die Kategorie Nachhaltigkeit ergänzt haben. Im umfangreichen Portfolio sind somit nicht nur nachhaltige Geldanlagekonzepte zu finden, sondern beispielsweise auch nachhaltige Lösungen aus den Bereichen Vorsorge, Sachversicherung und Finanzierung.

Zum anderen steht in allen Versicherungssparten und in der Geldanlage eine ergänzende Nachhaltigkeitsbewertung der Produktpartner zur Verfügung. Für die Kundenansprache gibt es eigene Nachhaltigkeits-Factsheets, die die Ergebnisse transparent darstellen.

Die Methodik der MLP-Nachhaltigkeitsbewertung, die rund 100 Fragen umfasst, haben wir gemeinsam mit Assekurata und Scope entwickelt. So können wir sicherstellen, dass unseren Kundinnen und Kunden für wichtige Finanzentscheidungen alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen.

Der Financial Planning Power Tag 2024 steht vor der Tür und richtet sich auch an externe Berater. Was bietet die diesjährige Veranstaltung Teilnehmern?

Wagner: Der MLP Financial Planning Powertag findet am 11. Juni bereits zum dreizehnten Mal statt und steht dieses Jahr unter dem Motto „Die beste Zeit zu handeln ist heute. Chancen erkennen – Risiken vermeiden – Zukunft gestalten.“ Im Rahmen der virtuellen Veranstaltung greifen exklusive Referenten Themen auf, die die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen von Gesellschaft und Wirtschaft sowie der Finanzbranche maßgeblich beeinflussen werden.

So gibt beispielsweise Keynote-Speaker Professor Hartwig Webersinke, Dekan der Hochschule Aschaffenburg, sein traditionelles Update zu volkswirtschaftlichen Fragestellungen und ergänzt seine persönliche Sicht auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten im Jahr 2024.

Welche weiteren Experten teilen ihr Wissen außerdem mit den Teilnehmenden?

Wagner: Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des Feri Cognitive Finance Institute, liefert Einblicke in den Status quo und die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, insbesondere zu den Chancen und Risiken, die sich aus deren rapidem Aufstieg ergeben.

Darüber hinaus wird Rico Höntschel, Leiter Volatilitätsstrategien und Digital Assets bei Feri, die Perspektiven digitaler Vermögenswerte aufzeigen und Rechtsanwalt Michael Schellenberger auf aktuelle rechtliche und steuerliche Fallstricke bei der Vermögensnachfolgeplanung eingehen.

Den Abschluss wird André Adami von Bulwiengesa mit seinem Vortrag zum deutschen Immobilienmarkt machen und unter anderem die Miet- und Rendite-Entwicklung, gesetzliche Auflagen und aktuelle Trends und Perspektiven beleuchten.

Über die Interviewte:

Birgit Wagner ist Leiterin Bildungsmanagement an der MLP Corporate University mit Sitz in Wiesloch.