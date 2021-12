MLP: Finanzvorstand gesucht

Wie „Manager Magazin“ unter Berufung auf Finanzkreise berichtet, hat der börsennotierte Finanzdienstleister MLP die Personalberatung Egon Zehnder mit der Suche nach einem neuen Finanzvorstand beauftragt. Der neue Finanzchef soll von außerhalb des Unternehmens kommen und die Stelle spätestens bis zum Jahreswechsel antreten.Anlass für die Personalsuche ist laut dem Magazin die Weigerung der Finanzaufsicht Bafin, einer Beförderung von Andreas Dittmar in den Gesamtvorstand zuzustimmen. MLP hat Dittmar, der seit 2004 das Konzern-Controlling leitete, im Januar 2008 zum Direktor und Leiter des Finanzressorts berufen. Allerdings war seine Position unterhalb der Vorstandsebene angesiedelt, was das Unternehmen damals mit mangelnder Erfahrung Dittmars als Bankmanager begründete.Da zum MLP-Verbund auch eine Bank gehört, hat die Aufsichtsbehörde auch ein paar Worte mitzureden. Diese habe nun eine Beförderung Dittmars zum vollwertigen Vorstandsmitglied versagt und einen gestandenen externen Kandidaten für den Posten gefordert, so das „Manager Magazin“. Dittmar soll den Finanzdienstleiter in den kommenden Wochen verlassen. MLP wollte sich auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com nicht zu der Sache äußern. Auch Bafin gab gegenüber DAS INVESTMENT.com keine Erklärung über die Gründe, die zu Dittmars Ablehnung führten ab.