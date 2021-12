MLP kooperiert mit Hochschulverband

Laut dem Kooperationsvertrag, der über drei Jahre läuft, wird MLP Expertise in der Karriereberatung zur Verfügung stellen, die das Angebot des DHV an seine Mitglieder ergänzt.Der Deutsche Hochschulverband ist die bundesweite Berufsvertretung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mit über 25.000 Mitgliedern ist er die größte fächerübergreifende Wissenschaftlervereinigung in Europa.„Viele Professoren und wissenschaftliche Nachwuchsführungskräfte sind für uns sehr wichtige Multiplikatoren“, betont Marc-Philipp Unger, Konzernbeauftragter Hochschulmanagement und Vice President Corporate University bei MLP.Der Finanzdienstleister wird die Schirmherrschaft für das jährlich stattfindende DHV-Symposium übernehmen. Die Fachtagung am 29. November 2010 in Bonn steht unter der Fragestellung „Neuro-Enhancement - Doping fürs Gehirn: Prüfungsvorbereitung auf Rezept?“