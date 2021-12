MLP: Stabübergabe in der betrieblichen Altersversorgung

Raube wird zudem Mitglied im Executive Committee. Raube ist bereits seit November 2004 Mitglied der Geschäftsführung der bAV bei MLP . Seit 1998 war er Geschäftsführer Vertrieb im Gerling-Konzern und seit 2001 Geschäftsführer der Gerling Pensionsmanagement GmbH. Künftig verantwortet der 48-Jährige den Fachbereich bAV allein.Der Geschäftsbereich, zu dem auch das Tochterunternehmen TPC in Hamburg zählt, steuert mittlerweile rund 10 Prozent zum Gesamtgeschäft in der Altersvorsorge bei MLP bei.Der 61-jährige Harald Huhn geht in den Ruhestand, soll aber in beratender Funktion für MLP tätig bleiben.