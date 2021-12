MLP-Vorstand Muhyddin Suleiman geht

MLP verliert ein Vorstandsmitglied. Muhyddin Suleiman, Vertriebsvorstand der MLP und der MLP Finanzdienstleistungen, wird „im besten gegenseitigem Einvernehmen zum 31. März 2014 aus beiden Gremien ausscheiden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“, so der Finanzdienstleister.Die Position des Vertriebsvorstands wird nicht neu besetzt. Der Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg übernimmt die operative Verantwortung für zwei weitere Bereiche: das Privatkunden- sowie das Firmenkundengeschäft bei MLP Finanzdienstleistungen. Im Privatkundengeschäft berichten vier regionale Bereichsvorstände an ihn. Im Firmenkundengeschäft wird der Leiter des Geschäftsbereichs betriebliche Vorsorge & Verbände an Schroeder-Wildberg berichten.Darüber hinaus wird der MLP-Chef das Kundenbeziehungsmanagement, das Zielgruppenmanagement und das Marketing verantworten. Reinhard Loose übernimmt als Finanzvorstand zusätzlich die Verantwortung für Personal, Recht, Revision und Compliance.