MLP-Vorstand Schmid geht

Die Trennung erfolge in freundschaftlichem Einvernehmen, Schmid werde sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen, teilte MLP mit. Das Vorstandsressort wird nicht neu besetzt. Schmids Aufgaben werden auf die übrigen Mitglieder des Vorstands verteilt.Schmid war in den vergangenen 20 Jahren als Berater und Geschäftsstellenleiter in Saarbrücken, Kaiserslautern und Düsseldorf tätig. 1999 wechselte er als Vorstand der MLP Finanzdienstleistungen AG in die Konzernzentrale nach Wiesloch. 2009 wurde er in den Holding-Vorstand berufen.