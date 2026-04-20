Die MMM-Messe der Fonds Finanz erwartet zum 20. Jubiläum rund 6.000 Besucher. Simone Künstner vom Veranstalter Infitech erläutert das Messekonzept und aktuelle Herausforderungen.

Simone Künstner von der Infintech-Gruppe steht hinter der Organisation der diesjährigen MMM in München.

Am 21. April findet die Makler- und Mehrfachagenten-Messe (MMM) des Maklerpools Fonds Finanz im Münchner Kongresszentrum MOC statt. Sie steht nicht nur Vertriebspartnern der Fonds Finanz offen, sondern allen Vermittler und Menschen, die in den Beruf einsteigen möchten.

Das Messekonzept erläutert im Interview Simone Künstner, Vertriebs- und Marketing-Verantwortliche (CSMO, Chief Sales & Marketing Officer) der Infitech-Gruppe. Infitech ist die Holding-Gesellschaft, der unter anderem Fonds Finanz und der DEMV angehören.

DAS INVESTMENT: Welche Themen stehen auf der MMM in diesem Jahr im Vordergrund?

Simone Künstner: Für Vermittler stehen immer Themen im Vordergrund, die dazu beitragen, ihren Arbeitsalltag spürbar zu entlasten und effizienter zu machen. Besonders stark nachgefragt sind in diesem Jahr KI‑gestützte Lösungen, die nicht nur einzelne Aufgaben unterstützen, sondern ganze Prozessketten übernehmen. Vermittler wünschen sich Systeme, die Routinearbeiten automatisieren, Informationen intelligent auswerten und aktiv dabei helfen, Aufgaben zu priorisieren und zu bearbeiten. Vermittler erwarten von KI-Lösungen nicht mehr nur punktuelle Hilfestellung, sondern intelligente, vernetzte Systeme – wie PWX. Der von uns gemeinsam mit dem DEMV entwickelte KI‑Maklerverwaltungsagent PWX spart Zeit, reduziert die Komplexität und schafft Freiräume für Beratung und Kundenbeziehung.

Das neu beschlossene Altersvorsorgedepot der Bundesregierung dürfte sicher auch Top-Thema sein?

Künstner: Mit dem Altersvorsorgedepot steht Versicherungsmaklern ab dem kommenden Jahr ein grundlegender Umbruch in der geförderten Altersvorsorge bevor. Die Förderlogik wird neu ausgestaltet, wodurch sich sowohl die Produktanforderungen als auch die Vergütungsmodelle deutlich verändern – für die Branche ergeben sich sowohl Herausforderungen als auch neue Chancen. Entscheidend wird sein, Vermittler frühzeitig zu befähigen, das Potenzial der neuen Förderwelt zu verstehen und die private Altersvorsorge künftig offensiv und positiv im Kundendialog zu positionieren.

Inwieweit gehen Sie mit der MMM-Agenda auf die schwierigen Wirtschafts- und finanzpolitischen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Beratung ein?

Künstner: Mit dem Rahmenprogramm auf der MMM bilden wir stets die aktuelle wirtschafts- und finanzpolitische Situation sowie die zentralen Herausforderungen der Zukunft ab – immer mit klarem Fokus auf die Belange der Branche. Genau das spiegelt sich auch in der Auswahl unserer Star-Redner wider. Jörg Kukies, ehemaliger Bundesfinanzminister und früherer Deutschlandchef von Goldman Sachs, gibt fundierte Einblicke in die Schnittstellen von Wirtschaft und Politik. Christoph Heusgen, langjähriger außen‑ und sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel sowie Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, beleuchtet die aktuellen geopolitischen Herausforderungen für Europa und Deutschland.

Geopolitische Unsicherheiten, steigende Energiepreise oder anhaltende Inflation führen bei vielen Kunden sicher zu erhöhtem Informations‑ und Beratungsbedarf?

Künstner: Die MMM setzt hier an, indem sie Orientierung bietet, Zusammenhänge verständlich einordnet und praxisnahe Lösungsansätze aufzeigt. Ziel der Agenda ist es, Vermittler dabei zu unterstützen, auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen souverän, strukturiert und lösungsorientiert zu beraten – mit fachlicher Sicherheit und einem klaren Blick auf die Bedürfnisse ihrer Kunden.

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Für Vermittler spielt auch Networking eine große Rolle. Wie unterstützen diese Funktion der Messe?

Künstner: Die Messe ist bewusst so konzipiert, dass ausreichend Raum für Gespräche zwischen Vermittlern, Produktgebern, Dienstleistern und dem Team der Infitech-Gruppe und der Fonds Finanz entsteht – etwa an den Ständen der zahlreichen Aussteller oder in den Pausen zwischen den Vorträgen. Darüber hinaus fördern spezielle Formate wie „Meet & Greets“, thematische „Get‑togethers“ und Lounge‑Bereiche den direkten Dialog in kleinerem Kreis.

Seit einigen Jahren bieten wir außerdem mit dem Newcomer Forum einen geschützten Rahmen für Austausch, erste Vernetzung und Orientierung innerhalb der Branche. Er richtet sich speziell an Neueinsteiger und junge Makler. So erhalten Vermittler die Möglichkeit, sich nicht nur fachlich weiterzubilden, sondern auch ihr persönliches Netzwerk gezielt auszubauen und bestehende Kontakte zu vertiefen. Die MMM versteht sich damit ausdrücklich als Branchentreffpunkt, der Wissenstransfer und Networking gleichwertig miteinander verbindet.

Die Fusion von Blau Direkt und Netfonds hat in diesem Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Fonds Finanz verliert dadurch voraussichtlich die Spitzenposition bei den Pools. Ist das auch ein Thema auf der MMM?

Künstner: Dieses Thema steht auf der MMM nicht im Fokus. Zum einen, weil diese Schlussfolgerung aus unserer Sicht so nicht zutrifft: Blau Direkt und Netfonds fusionieren nicht, sondern agieren – ähnlich wie wir etwa mit dem DEMV oder seit Kurzem auch mit der Verticus – als eigenständige Einheiten unter einem gemeinsamen Dach. Daraus direkte Aussagen über Marktpositionen abzuleiten, halten wir für verkürzt.

Zum anderen gilt unabhängig davon: Auf der MMM stehen unsere Makler im Mittelpunkt. Es geht um ihre Wünsche, ihre Herausforderungen und die Frage, wie wir sie in ihrem Arbeitsalltag bestmöglich unterstützen können. Daran ändert auch ein dynamisches Marktumfeld oder eine veränderte Wettbewerbssituation nichts. Für die Fonds Finanz ist nicht die Diskussion um Marktpositionen der Maßstab, sondern die Qualität und Weiterentwicklung unseres Angebots – mit dem klaren Ziel, unseren Maklern dauerhaft den bestmöglichen Service zu bieten.

Die Hauptstadtmesse in Berlin haben Sie für letztes und dieses Jahr abgesagt. Ist mit einem Revival für 2027 zu rechnen?

Künstner: Aktuell gibt es keine Planungen für eine erneute Hauptstadtmesse. Die Entscheidung, die Veranstaltung in Berlin in den vergangenen Jahren auszusetzen, beruhte auf den Rahmenbedingungen des Veranstaltungsortes, die eine Durchführung in der für uns notwendigen Größenordnung nicht ermöglicht haben. Der Fokus liegt derzeit klar auf der MMM in München. Sollte sich die Situation in Berlin künftig grundlegend verändern und passende Rahmenbedingungen gegeben sein, werden wir das bewerten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Revival jedoch nicht vorgesehen.